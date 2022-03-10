طريقة عمل الشكشوكة المصرية بالبيض على الطاسة وفي الفرن «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشكشوكة من الأكلات المفضلة عند معظم المصريين، وسهلة على ربيات البيوت في تحضيرها الذي لا يستغرق دقائق معدودة، ويمكن تقديمها في يوم عادي كطبق رئيسي أو في عزومات كوجبة مساعدة، كما يفضلها الرجال المغتربين كذلك لسهولة تحضيرها بالنسبة لهم، لذا نستعرض طريقة عمل الشكشوكة المصرية بالبيض لأكثر من شيف.

طريقة عمل الشكشوكة المصرية بالبيض لنجلاء الشرشابي

المقادير

6 بيضات، أو بيض بالكمية التي تحبونها

كوب فلفل ألوان

بصلة مفرومة

كوب طماطم مفرومة

ثمرة فلفل حار مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

وصفت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشكشوكة المصرية بالبيض بأنها سهلة وبسيطة، إذ أن هناك عائلات كانت تحضر منها كميات كبيرة في أوعية كعزومة للغداء، أما المقادير المذكورة هنا فهي تكفي لغداء 4 أفراد.

ولطريقة التحضير يجب اتباع التالي: نأخد ملعقة كبيرة من الزبدة، وكمية الزبدة تكون حسب كمية البيض المعمول، نحضر البصلة وتشوح مع الزبدة، وعليهم الفلفل وملح وفلفل بهارات، والملح يوضع حسب كمية الخضرة والبيض، ونضع البيض ونقلبها حتى ينضج البيض، وإذا أحب مَن يحضرها أن يدخلها الفرن، فله ما يشاء أو كما يحب، لكن في العادي هي توضع في حلة على النار لكل العائلة، ثم تقدم في أطباق بعد اكتمال النضج.

الشكشوكة المصرية في البيت بطريقة الشيف يسري خميس

حرص الشيف يسري خميس على تحضير الشكشوكة المصرية بالبيض، حتى يتذكرها مِن فات وقت طويل له على تناولهم وإعادة تحضيرها، وأيضا حتى يعرفها الأجيال التي لم تراها أو تتذوقها ويتعلمونها.

المقادير

نصف كيلو من البصل متقطع أو مفروم

2 ثمرة فلفل أخضر متقطعة مكعبات

كيلو طماطم مقشرة مقطعة مكعبات

ثمرة فلفل حار

2 ملعقة زيت

3 فص ثوم

معلقة كمون

رشة بهارات

2 ملعقة صلصلة طماطم

8 بيضات

طريقة التحضير

نحضر الطاسة ونضع ملعقتين الزيت، وفي حالة الرغبة بأن تكون أغمق نضع قطعة زبدة صغير، وعندما يندمجا سويا نضع البصل، ولكن هناك ملحوظة مهمة أنه يمكن تحضيرها بالزيت فقط أو الزبدة فقط، وبعد وضع البصل فيجب أن «يدبل» بمعنى أنه يجب أن يصفر ويصبح اسمه «مستكاوي»، أي لونه يكون لون المستكة يعني أصفر قليلا، ثم نشوح البصل حتى يصفر، ولا يكون نيء، إذ أن به نسبة من السكر ويكرمل عندما يبدأ لونه في اللمعان بالتالي هو بدأ يدبل أو يصفر قليلا، ويجب أن تكون كمية البصل كبيرة ونقلب.

عندما يصّفر البيض نضع عليه الثوم والفلفل الحامي ونقلب، دون أن يأخذ وقت طويل في التسوية وكذلك الثوم، ونضيف عليه القليل من الملح، ونصح الشيف: «أول ما أحس أنهم بدأوا يدبلوا نضيف عليهم كيو طماطم مشرة ومقطعة مكعبات، ونقلبها ثم نضيف عليها معلقتين صلصلة الطماطم ونتبله بالكمون ورشة والبهارات».

الكمون من التوابل الأساسية في هذه الأكلة وكذلك رشة البهارات تعطيها نكهة حلوة جدا، ثم نقلب الخليط كله ثم نغطيه ونتركه حتى يتكاثف قليلا، وبعدما يغلي الخليط نضعه على النار ويتسبك مع بعضه، ثم نضع عليه البيض بعد وضعه في بولة وضربه، نزيح جزء من الخليط على شكل فتحة أثناء غلي الخليط على النار، ونضع في الفتحة بيضة ونتركها، ونكرر نفس الأمر مع كل بيضة، ليقول الشيف: « لو معملناش الفتحة دي هتلاقي البيض كله عايم على الوش، وعاوزينه يكون غطسان جوة الشكشوكة بتاعتنا».

وعندما يبدأ البيض في النضج نضع عليه رشة ملة ورشة فلفل، ونرفع الطاسة وندخلها الفرن، ونتركها حتى تكمل سواها.