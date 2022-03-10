طريقة عمل البتنجان المخلل المقلي.. «التكات والسر في التتبيلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان المخلل واحدا من ألذ الأطباق الجانبية على أي سفرة، ويمكن عمله بأكثر من وصفة يستعرضها التقرير التالي، إذ يمكن عمل البتنجان المخلل المقلي وكذلك المسلوق في المنزل بعدة وصفات.

وفيما يلي وصفات مختلفة لطريقة عمل البتنجان المخلل المقلي، من مطبخ الشيف زينب مصطفى، والشيف الشربيني، وكذلك ما هي أفضل طريقة لعمل الباذنجان المقلي المخلل، و«تكاته» للحصول على أفضل نتيجة، وهي كالتالي:

طريقة عمل البتنجان المخلل المقلي بالبيت

باذنجان

ليمون

ثوم

ملح

فلفل أسود

كمون

فلفل حار

زيت

خل

طريقة التحضير

يحمر الباذنجان في الزيت ثم يرفع.

يفرم الثوم مع الكمون والملح والفلفل والخل والليمون والفلفل الحار.

يفتح الباذنجان بالوسط و يضاف إليه التتبيلة، ويقدم الباذنجان المخلل.

طريقة عمل الباذنجان المخلل بالفلفل الرومي

باذنجان عروس

ثوم

ليمون

كمون

فلفل رومي

خل

ملح

زيت

خس

طريقة التحضير

يفرم الفلفل الرومى والثوم وعصير الليمون والكمون والخل والملح.

يفتح الباذنجان بالطول ويقلى في الزيت ثم يحشى الباذنجان بالخليط ويقدم مع الخس.

أفضل طريقة لعمل الباذنجان المخلل

رغم أن الطريقة الشائعة لعمل الباذنجان المخلل هي القلي، إلا أن السلق هي الطريقة الأفضل، والأسهل والصحية كذلك، حيث تكون ثمرة الباذنجان خفيفة، كما تتشرب طعم التتبيلة أسرع من القلي.

في الحالتين، سواء القلي أو السلق، يجب حشي الباذنجان فور الخروج من على النار وهو ساخن كي يتشرب التتبيلة بشكل سريع.

الاختلاف أنه في حالة القلي فإن الباذنجان بتشرب تتبيلته أسرع ويمكن تقديمه مباشرة بعد عمله لأن الزيت يجعل الطعم أقوى وبتشربه الباذنجان.

عند سلق الباذنجان يجب نقعه في التببيلة لفترة حتى يتشرب الطعم، وكلما نقع يصبح طعمه أغنى ومذاقه أقوى.

ويكن تجدر الإشارة إلى أن التتبيلة هي بطل طعم الباذنجان المخلل وليس السلق أو القلي، لذا الاهتمام بدقة التخليل هي الأهم.

في حالة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، يوضع في ماء به ملح وفلفل أخضر حار.

عند عمل التتبيلة يضاف ماء السلق لها.

نصائح لمنع الباذنجان من شرب الزيت

يرش ملح على الباذنجان قبل القلي، ويترك حتى يصفى من ماءه في مصفى طعام لمدة نصف ساعة، بشطف بعد ذلك ويضغط عليه بفوطة قطنية ليتخلص من الماء ولن يتشرب الزيت.

يرش الباذنجان بالملح لينزل كل الماء، وقبل القلي يعصر باليدين، ولكن تلك الطريقة تسبب شكل غير شهي لقطع الباذنجان وهل الأسهل رغم ذلك.

يمكن بعد رش ملح على الباذنجان وتصفية الماء منه، تقليبه في دقيق وخل ثم إزالة هذا الخليط قبل القلي مباشرة.

رش الملح، على الباذنجان وتصفيته من الماء وتجفيفه بالمناديل الورقية، ثم إزالته من الزيت على شبك القلي لينزل كل الزيت، وأخيرا وضعه على مناشف ورقية.

يمكن شوي الباذنجان في الفرن ثم رش عليه زيت زيتون سيدو وكأنه مقلي تماما.

طريقة عمل البتنجان المخلل المقلي بالنعناع

باذنجان عروس

خل

كمون

ليمون

ملح وفلفل

ثوم

زيت

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

فلفل حار أحمر وأخضر

نعناع

طريقة التحضير

يرش ملح على قطع الباذنجان ثم تترك حتى تصفى من الماء لمدة نصف ساعة.

يشطف الباذنجان من الملح، ويصفى تماما بالمناشف الورقية الخاصة بالمطبخ.

تحمر قطع الباذنجان العروس بعد ذلك في زيت غزير ثم يرفع من على النار على سلك مطبخ كي يصفى تماما من الزيت.

بعد ذلك يصفى الباذنجان ويوضع على المناشف الورقية ليتخلص من آخر قطرات الزيت.

لعمل التتبيلة تخلط كل المكونات في الكبة جيدا ثم توضع داخل قطع الباذنجان.

يجب حشو الباذنجان وهو ساخن، ويقدم.