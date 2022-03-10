علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة.. «الليزر ومضادات العين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني الكثير من الناس من الهالات السوداء تحت العين، وذلك لعدة أسباب منها السهر المتكرر والإرهاق الذي تتعرض له العين، بالإضافة للاستعداد الوراثي وكبار السن وذوي البشرة السمراء، إذ تكون مصحوبة بأكياس تحت العين تجعل صاحبها أكبر سناً، لكنها يجب ألا تسبب قلقا لأحد كونها يمكن علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة منزلياً.

أسباب الهالات السوداء تحت العين

لـ علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة، يجب أولا معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها لتجنبها لاحقا، وهي وفقاً لموقع «health line» الطبي:

- الإعياء

تظهر الهالات السوداء تحت العين في حالات الإعياء والنوم الزيادة أو الإرهاق الشديد أو البقاء مستيقظا لعدة ساعات بعد موعد النوم الطبيعي، فكل ذلك يسبب ظهور الهالات السوداء ويجعل البشرة باهتة وظهور الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية تحت الجلد.

- السن

من علامات تقدم السن ظهور الهالات السوداء تحت العين فتصبح البشرة أرق، كما أنها تفقد الدهون والكولاجين اللازمين للحفاظ على مرونة البشرة، ما يجعل الأوعية الدموية تحت الجلد أكثر وضوحاً مما يتسبب في إسمرار المنطقة الموجودة أسفل العين.

- إجهاد العين

استعمال الأجهزة الإلكترونية والهواتف بشكل كبير والتحديق بها أكثر من اللازم، يسبب إجهاد العين وتضخم الأوعية الدموية حولها، مما ينتج عنه ظهور الهالات السوداء تحت العين.

- التعرض المفرط للشمس

يسبب التعرض المفرط للشمس إفراز الجسم للمزيد من صبغة الميلانين وهي المادة التي تمد البشرة بالألوان، لتظهر الهالات السوداء وفي هذه الحالة يمكن علاج الهالات السوداء بطريقة سريعة من خلال عدم تعريض العين للشمس بشكل كبير وارتداء النظارات الشمسية.

علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة

يمكن علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة منزلياً، باتباع الخطوات التالية:

- الضمادات الباردة

تعرض العين للضغط البارد من خلال الضمادات يؤدي إلى تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية، ما يعمل على علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة، وذلك من خلال وضع قطع ثلج صغيرة في قطعة قماش نظيفة ووضعها على العين وتحريكها لمدة 20 دقيقة.

- النوم الكافي

الحصول على قسط كافي من النوم من خلال النوم لمدة 8 ساعات يومياً يعمل على تقليل ظهور الهالات السوداء والحصول على بشرة نضرة، ذلك لأن السهر يسبب إرهاق العين وظهور الهالات السوداء ويؤذي البشرة ويجعلها باهتة.

رأي أطباء الجلدية في علاج الهالات السوداء

ومن ناحيته، قال الدكتور ياسر الجوهري، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية كلية طب بني سويف وعضو الجمعية الأوروبية لليزر وتجميل الجلد، أثناء لقائه في برنامج «4 شارع شريف» مع الإعلامي شريف مدكور، إنه يمكن علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة، إذ أن الهالات السوداء من المشاكل التي لا تخلو منها العيادة، كونها تظهر للكثير من الناس: «وعند تقسيمها منها النوع الوراثي يولد به الولد أو البنت وتظهر الهالات السوداء في سن صغير جداً ودي بتكون زيادة في التصبغ أو احتقان زائد في الشعيرات الدموية».

وأضاف «الجوهري»، أنه هناك نوع آخر من الهالات السوداء هو المكتسب لظهور الهالات، ومنها زيادة سمك الجلد تحت العين مما يزيد اللون تحت العين وهناك سبب آخر هو مقاومة الأنسولين التي تعمل على تغيرات في الجلد أو تظهر الهالات بسبب زيادة التصبغ حول العين.

وبالنسبة للعلاج، أوضح أنه قبل علاج الهالات السوداء تحت العين بالليزر يجب علاج الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها: «ولابد من عمل التحاليل للسيروم وتحليل الـCBC وتحليل الفيتامينات عشان أشوف السبب أي لو نقص فيهم أعالج النقص ولو غير كده نبدأ في العلاج بطريقة أخرى».