طريقة عمل البتنجان المقلي في البيت.. 4 وصفات مختلفة بالدقة لمذاق مميز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان المقلي من أكلات المطبخ المصري اللذيذ ولا غنى عنه مع أطباق الفول والطعمية والبطاطس المقلية، خاصة كونه ملائما للإفطار وكذلك الغذاء، لذا يمكن عمله بأكثر من طريقة لتناوله على مدار اليوم، سواء بالدقة أو من غيرها، وفيما يلي طريقة عمل البتنجان المقلي من وصفة الشيف زينب مصطفى، وهي كالتالي:

طريقة عمل البتنجان المقلي

كيلو باذنجان رومي مقشر ومقطع دوائر متوسطة السُمك

زيت نباتي للقلي

ملح (حسب الرغبة)

5 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب خل

بقدونس للتزيين

طريقة التحضير

يرش الملح على قطع الباذنجان، ثم يوضع جانباً في طبق حتى ينزل الماء منها.

يحمى الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسّطة، ويقلى فيه قطع الباذنجان حتى يحمر من كل الجهات.

يخلط الخل والملح والثوم معًا وتوضع التقلية على قطع الباذنجان الساخنة.

يقدم الباذنجان مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة والطماطم مع رشة بقدونس.

لإزالة المرارة من الباذنجان يمكن تقشيره قبل القلي.

طريقة عمل باذنجان مقلي بالشطة

ثمرات باذنجان كبيرة مقطعة بشكل عرضي إلى شرائح بسماكة متساوية

3 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح رقيقة

3 ملاعق طعام زيت لقلي الثوم

150 مل زيت لقلي الباذنجان

ملح حسب الرغبة

صلصة البتنجان المقلي

فص ثوم مهروس

رشة ملح

4 ملاعق كبيرة خل

ثمرة فيلفلة حمراء حارة منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح رفيعة

كبشة أوراق بقدونس طازجة مفرومة

طريقة التحضير

توضع شرائح الباذنجان في مصفاة، ويوضع عليها الملح وتترك لمدة 30 دقيقة.

في هذا الوقت يسخن 3 ملاعق كبيرة زيت في مقلاة ويقلب الثوم فيها حتى يصبح ذهبي اللون، ثم نرفعه و نتركه جانباً.

يغسل الباذنجان ليزال عنه الملح ويجفف بورق مطبخ.

نسخن الزيت في مقلاة كبيرة ويقلى به شرائح الباذنجان على دفعات حتى يصبح بلون بني من كلا الجانبين.

يزال الباذنجان من المقلاة ويوضع على ورق مطبخ.

لتحضير الصلصة

يخلط الثوم المهروس مع الفلفل والخل والبقدونس ورشة ملح.

يقلب الباذنجان والثوم المقلي مع الصلصة في وعاء، ثم يغطى بورق نايلون غذائي ويترك في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتشرب الباذنجان النكهة.

طريقة عمل الباذنجان المقلي الوصفة الأصلية

نصف كيلو باذنجان عروس أسود

ربع كيلو فلفل حار

ملح

فلفل أسود

رأس ثوم مقشر مدقوق

2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

2 ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة شطة

عصير 2 ليمونة

ربع كوب خل

للتزيين

بقدونس مفروم

طماطم حلقات

ليمون أضاليا ودجز

طريقة التحضير

يفتح الباذنجان المقلى بالسكينة من الجانب ويقلى في الزيت.

يضرب في الكبة أو في الهون الفلفل الحار مع الثوم والخل وعصير الليمون والتوابل والملح والفلفل.

يحشى الباذنجان بخليط الفلفل الحار.

يمكن حفط خليط التتبيلة في برطمان في الثلاجة.

يزين الباذنجان المقلى بعد إضافة التتبيلة، ويقدم.

طريقة عمل البتنجان المقلي بالدقة

2 حبة باذنجان رومي مقطع حلقات

3 ثمرات فلفل أخضر حار (اختياري)

رأس ثوم كاملة مفرومة

4 ملاعق طعام خل أبيض

ملعقة ونصف طعام ملح

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة طعام بقدونس مفروم للتزيين

ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة التحضير

يوضع الباذنجان في مقلاة عميقة ساخنة بها كمية كبيرة من زيت القلى، على نار هادئة إلى متوسطة، مع مراعاة تقليبه على الوجهين حتى يصل إلى التسوية المطلوبة.

تخلط جميع مكونات الدقة السابقة، باستثناء البقدونس المفروم، في الخلاط أو الكبة، حتى تمتزج تماما.

يخرج الباذنجان من المقلاة ويوضع على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

توضع التتبيلة السابقة على كل قطعة باذنجان.

يُرش الباذنجان بالقليل من البقدونس المفروم للتزيين وإعطاء طعم مميز.

يُمكن عمل نفس الخطوات السابقة مع تغيير بسيط، لكى لا يمتص الباذنجان زيتاً كثيراً أثناء القلي ولإضفاء قرمشة لذيذة عليه بعد القلى، وهو تقليب قطع الباذنجان بعد تقطيعها وتجفيفها جيدا، فى كمية من الدقيق المخلوط بالقليل من الملح.