الامارات | أردنيون يختارون ملك وملكة جمال القطط .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن أردنيون يختارون ملك وملكة جمال القطط .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العاصمة الأردنية عمان إقامة الموسم الثاني من مسابقة اختيار ملكة جمال القطط في الأردن بمشاركة واسعة وبرعاية شركة متخصصة في بيع طعام القطط.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل الذي أقيم في فندق "ديز إن" في عمان يوم السبت الماضي وانتهى بتتويج ملك وملكة جمال القطط في الأردن.

وبحسب إعلان المسابقة، فقد نصت شروط المشاركة على أن تكون القطط جميعها خالية من الأمراض بشكل عام، ومن فئة الشورت هير والونج هير للمسجل والمحلي.

كما اشترط أن يكون عمر القط المشارك فوق الـ 5 شهور.

وحظيت المسابقة بتفاعل كبير بين نشطاء أردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر بعضهم عن إعجابه لإقامة هذه المسابقات في الأردن وتناقلوا صورًا من المسابقة واعتبروها وسيلة ترفيه لطيفة، في حين سخر بعض النشطاء من المسابقة وانتقدوا التوقيت الذي أقيمت به حيث يواجه الشارع الأردني أزمات مالية خانقة.

يذكر أن القطة ليزا من نوع "لونج هير" كانت قد فازت بمسابقة ملكة جمال القطط في الموسم الأول للمسابقة، والتي أقيمت لأول مرة قبل عامين.

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