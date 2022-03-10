أكلات سريعة بدون لحمة وبنفس القيمة الغذائية.. شهية ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأكلات سريعة بدون لحمة من الوجبات التي تبحث السيدات وربات المنزل عن طرق اعدادها؛ إذ لا يفضل بعض الأشخاص تناول اللحوم بأنواعها، لكن الجسم يحتاج إلى تعويض البروتينات والعناصر الغذائية المهمة التي تحتوي عليها من وجبات أخرى تناسب رغبتهم، وأخريات تبحثن عن إعداد الأطعمة الاقتصادية التي تساعدهن على إدخار نفاقتهن، وموازنة مصاريف أسرهن.

ويقدم مطبخ «هن» في الموضوع التالي، أكلات سريعة بدون لحمة، وفقا لخبراء الطبخ عبر فضائية «CBC» سفرة.

سلطة البنجر والباذنجان

المكونات

ثوم.

جزر.

بنجر.

ليمون.

طحينة.

سكر.

حليب رايب.

خل.

شبت.

بقدونس.

فلفل.

ملح.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- احضري الباذنجان، وقطعيه إلى مكعبات ثم ضعيه في وعاء به زيت.

- قسمي الجزر إلى قطع صغيرة على شكل مكعبات.

- ضعي الثوم مع الليمون واضربيهم جيدًا في الخلاط.

- احضري السكر والبنجر وافرميهم معًا.

- ضعي الطحينة مع الثوم، ثم انقليهما إلى البنجر، مع الحرص على التقليب الجيد باستخدام مضرب اليد.

- أضيفي الحليب الرايب إلى المكونات مع التقليب حتى تتجانس معًا.

- ضعي مكعبات الجزر الصغيرة إلى الباذنجان في الوعاء المجهز للتقديم، ثم اسكبي عليها البنجر.

- جهزيها إلى التقديم.

أرز بالبهارات والخضار

المكونات

- 2 كوب من الأرز البسمتي المنقوع.

- كوب من الذرة.

- 4 ملاعق من السمن النباتي.

- جزر مبشور.

- بصلة متوسطة الحجم مفروم جيدًا.

- 4 ملاعق من الكركم.

- ملح.

- ماء مسخن حد الغليان للأرز.

- فلفل.

- جوزة الطيب، حبهان، قفة، وبهارات مشكلة.

- بقدونس.

طريقة التحضير

- أحضري السمن وضعيها في وعاء على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المبشور مع التقليب جيدا لمدة 3 دقائق، ثم اسكبي الخضار مع التقليب.

- أضيفي الأرز البسمتي إلى السمن مع التقليب، حتى تمتزج المكونات معًا.

- ضعي الملح، البهارات المشكلة، الحبهان، الفلفل، وجوزة الطيب إلى الوعاء مع التقليب مرًة أخرى حتى تتجانس المكونات.

- ضعي الماء المغلي على الأرز.

- غطي الوعاء جيدًا، مع خفض مستوى النار.

- اتركي الوجبة على البوتجاز حتى تنضج، ويتشرب الأرز بالماء تمامًا.

- جهزي الأرز إلى أطباق التقديم.

- يمكنك تزيينه بالبقدونس المفروم.

وجبة طاجن الشعرية بالخضار

المكونات

- شعرية.

- فلفل حار.

- جزر.

- بسلة.

- عصير طماطم.

- كوسة.

- فلفل أسود.

- بصل مفروم.

- سمنة.

- ثوم مفروم.

- مرقة دجاج.

- ملح.

طريقة التحضير

- أحضري وعاء على نار متوسطة، وضعي به السمنة ثم البصل، واتركيه حتى يذبل.

- ضيفي الملح، الثوم المفروم، الفلفل الأسود، وعصير الطماطم إلى المكونات على البوتجاز مع التقليب حتى يمتزجوا معًا.

- ضعي المرقة إلى المكونات، ثم الشعرية مع إضافة البسلة إلى الطاجن.

- ضيفي الجزر، والكوسة إلى الطماطم، ثم ضعي الفلفل الحار، واتركي الخليط يغلي جيدًا.

- ضعي خليط الطماطم على الشعرية، ثم انقليه إلى الفرن واتركيه حتى ينضج.