بديل اللحوم للأطفال.. «برجر نباتي وكشري مصري وبيض»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات عن بديل اللحوم للأطفال، وأن يكون مفيد لهم ويحتوي على بروتينات وعناصر غذائية، سواء لسبب ارتفاع أسعاره كل فترة، أو لأن كثرة تناوله أيضا ينتج عنه عددا من المشكلات، لذا نقدم في السطور التالية أكلات أخرى تمدهم بنفس، القيمة وكذلك موفرة وغير مكلفة ويمكن التنوع يوميا منها لهم.

بديل اللحوم للأطفال

الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قالت لـ«هن»، إنه أمر هام أن تعمل الأم على ترشيد الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك عمل بديل اللحوم للأطفال، بأكلات موفرة ومفيدة لهم، خاصة أن لا يفضل بشكل عام تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرتين خلال 10 أيام.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن يمكن استبدال اللحوم للأطفال، بأكثر من نوع مثل البقوليات؛ إذ أنها تعد من مصادر البروتين النباتي، وعندما يتناول الحبوب معها يكون ذلك بروتين كامل.

وبحسب الدكتورة مروة شعير، يعد الكشري المصري أيضا بروتين كامل، ويمكن للأطفال تناوله، لكنه يحتاج فقط إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات حتى يصبح أكلة غذائية متكاملة، متواجدة على سبيل المثال في ثمرة فاكهة أو طبق سلطة، بحسب مروة.

البيض من أفضل البدائل للحوم

ونصحت خبيرة التغذية، الأمهات بجعل أطفالهن يتناولون البيض؛ إذ أنه يعد من أفضل البروتينات ومثالي، موضحة أن بشكل عام تجرى مقارنة جودة أي طعام من البروتين بالبيض كونه من الأطعمة المتكاملة، التي تحتوي على الأحماض الأمينية، التي تعمل على بناء الجسم، وكذلك تقوية ذاكرته.

ويمكن عمل للأطفال بالبيض العجة بالخضروات أو وضعه مع المكرونة، ويمكن أيضا إضافته إلى السلطة، وأشارت خبيرة التغذية إلى أن من الممكن أيضا رفع القيمة الغذائية لأنواع البقوليات بدعمه ببروتين حيواني أي فول بالبيض.

العدس بالجبة

وأوضحت مروة شعير، أن من الممكن أيضا دعم أكلات الطفل بالعدس الجبة والتنويع منه، فيمكن عمله كبرجر أو كفتة وبالخضار كبديل للمكرونة والجلاش، وكذلك يحتوي على قيمة غذائية كبيرة.

تحذيرات من الإكثار في تناول اللحوم

فيما نصحت الدكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، بالحرص على تناول اللحوم سواء الكبار أو الصغار وعدم الإفراط فيه ذلك، والتنويع بالبدائل الأخرى، سواء سمك أو فراخ، والاكتفاء بأكل اللحمة مرتين في الأسبوع.

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هن»، إلى أن اللحوم غنية بالدهون، ما يؤدي لمشكلات صحية، حال الإفراط في تناولها مثل عسر في عملية الهضم، وينتج عنها السمنة لما تحتويه من سعرات حرارية كبيرة، خاصة الضاني، وفقا لقولها، لذا يجب الحرص في أكلها.