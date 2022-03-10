الامارات | كورونا حتى اليوم: نصف مليار إصابة، 10 مليارات لقاح، 6 ملايين وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حتى اليوم: نصف مليار إصابة، 10 مليارات لقاح، 6 ملايين وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عالميا ارتفعت إلى 7ر449 مليون حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

واكدت الجامعة على موقعها الرسمي، اليوم، ارتفاع الوفيات إلى 6 ملايين و 14 ألفا، مشيرة إلى ارتفاع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لتصل إلى 10 مليارات و 621 مليونا.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الاعلى عددا على مستوى العالم في أرقام الوفيات والاصابات بفيروس كورونا.

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