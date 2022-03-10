الامارات | إلهام شاهين: "مين محمود المهدي.. بيشتغل إيه يعني؟"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "مين محمود المهدي.. بيشتغل إيه يعني؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّت الفنانة إلهام شاهين على تصريحات محمود المهدي طليق منة عرفة، التي قال فيها إنه سيتخذ إجراءات قانونية بسبب انتقادها لتصريحاته حول رفضه أداء زوجته السابقة للمشاهد الرومانسية والقبلات في الأعمال الفنية.

وقالت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج mbc trending، الذي يذاع على قناة mbc4، رداً على سؤال طرحته مقدّمة البرنامج حول ردّها على هذه التصريحات، تساءلت إلهام قائلةً: "مين محمود المهدي... بيشتغل إيه يعني؟"... فأجابتها مقدّمة البرنامج بأنه ممثل مبتدئ وزوج منة عرفة، وقال إنه سيتخذ إجراء قانونياً بسبب تصريحاتك التي انتقدت فيها ما قاله عن رفضه للقُبلات والمشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية... فأجابت شاهين: "أنا معرفهوش علشان أنتقده ولا عمري جبت اسم منة عرفة في جملة مفيدة، يجيب لي جملة مفيدة أنا قولت فيها كلمة منة عرفة، مفيش الكلام ده، أنا الحقيقة مش بتابع السوشيال ميديا". وأضافت: "أنا أتحدى حد يجيب لي على لساني اسمه أو اسمها لأنهم بالنسبة لي مش على الخريطة خالص، ولم أذكر اسمهما في أي موضوع أنا اتسألت فيه، أنا أتحدى حد يجيب أي لقاء لي قلت فيه اسمهما، معرفهمش هما الاتنين".

وكان محمود المهدي قد أعلن أخيراً انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة للمرة الثانية، إذ كتب عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء ربنا يوفقها ويوفقني". ثم عاد ليكتب: "ربنا اللي بيرزق العبد، وعمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله".

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