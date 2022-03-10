أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع.. و4 أضرار لـ«المبكرة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع، من الأمور المهمة التي تشغل ذهن الكثير من الأمهات، إذ قضين العديد من الأيام وتحملن التغيرات والآلام التي طرأت على أجسامهن، حتى يصلن إلى هذا الشهر بفارغ الصبر، والذي يحتاج إلى دقة كبيرة من الطبيب المتابع للحالة حتى يولد الجنين بصحة جيدة، دون اللجوء إلى وضعه داخل الحضانة، أو حدوث أضرار صحية للأم.

وعند وصول النساء الحوامل إلى نهاية فترة الحمل، يكون الجنين اكتملت مراحل نموه، وتكونت جميع أعضاء الجسم، ويبدأ العد التنازلي لاتخاذ إجراء الولادة في أي وقت من هذه المرحلة، لذا يوضح «هن» في الموضوع التالي، أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع.

أفضل توقيت للولادة

الدكتور أحمد رزق، أخصائي النساء والولادة والتجميل النسائي، قال خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية، على «يوتيوب»، إنه خلال الفترة التي تتراوح من 38 أسبوعا إلى الأربعين من الحمل يكون احتمال الولادة متوقع بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تتعرض العديد من الحالات إلى الولادة المبكرة؛ لأسباب طبية لا يمكن إهمالها، وعددها على المحور التالي:

- إذا تعرضت السيدة الحامل إلى ولادة مبكرة سابقة؛ إذ أثبتت الدراسات الطبية أن السيدات اللائي خضعن للولادة المبكرة سابقًا هن الأكثر عرضًة لتكرار الأمر.

- معاناة النساء من مشكلات في الرحم، مثل وجود تشوهات، ما يؤدي إلى صعوبة استمرار الحمل وحماية الجنين لفترة طويلة، كما تعد من أكثر المشكلات الصحية الشائعة؛ إذ أكد الأطباء أنه عندما يكون الحمل في أكثر من طفل يكون احتمال استمرار الحمل حتى النهاية ضئيل.

- وجود التهابات في منطقة المهبل، أو عدوى الرحم؛ إذ تؤدي إلى الولادة المبكرة.

أضرار الولادة المبكرة

وأوضح أخصائي النساء والولادة، خلال حديثه، أضرار الولادة قبل الشهر التاسع من الحمل، وفقًا لما يلي:

- أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يولدون خلال المدة التي تتراوح من الأسبوع 37 من الحمل إلى 39 يكونوا بصحة جيدة عن أقرانهم من الأطفال؛ إذ لا يحتاجون إلى الدخول للحضانة أو وضعهم على أجهزة التنفس.

- يكون الطفل في حالة صحية سيئة إذ لا تستطيع درجة حرارة جسمه التكيف مع التغيرات الجديدة، ما يدفع الأطباء إلى وضعه في الحضانة لمدة تتراوح من 6 إلى 7 أيام، وبالتالي يعتمد على الرضاعة الصناعية، التي تؤثر سلبيا على مناعة الطفل خاصًة في مراحله الأولى.

- تكون الرئة لدى الطفل غالبًا غير مكتملة النمو، وبالتالي يعاني الطفل من صعوبة في التنفس، ومن الممكن أن تتفاقم المشكلة.

- من الممكن أن تسبب مشكلات لدى الجهاز الهضمي والعصبي للطفل.

وأشار الدكتور أحمد رزق، إلى أنه لا يشترط أن تسبب الولادة المبكرة أضرارًا في جميع الحالات؛ إذ أنه يوجد العديد من الأمهات اللاتي يلدن أطفالًا قبل الميعاد المحدد لهن، ويكونوا بصحة جيدة دون أي مشكلات.