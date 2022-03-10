علاج الإسهال عند الرضع حديثي الولادة.. «ابتعدي عن هذه المنتجات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاج الإسهال عند الرضع حديثي الولادة، أمر يثير فضول العديد من الأمهات لمحاولات علاج أطفالهن في أشهر ولادتهم الأولى من المعاناة مع الأمر، لذلك تلجأ البعض منهن للبحث عن وسائل العلاج الآمنة، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

علاج الإسهال عند الرضع حديثي الولادة

وخلال حديثه في برنامج «العيادة»، المعروض عبر شاشة «الحياة»، أوضح الدكتور رفعت الجابري، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه لعلاج الإسهال عند الرضع حديثي الولادة، يجب على الأم اتباع الخطوات التالية:

- إجراء تحليل صورة دم كاملة، كي يجرى الكشف عن وضع جهاز المناعة الخاص بالرضيع وكفاءته.

- إجراء تحليل حساسية ضد اللبن.

- منع منحه منتجات الألبان بما فيها اللبن والزبادي.

- منجه لبن أو بودرة الصويا.

- منعه من تناول الآكلات الحادقة والحارة.

الإسهال عند الرضع حديثي الولادة

ووفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة، عادة ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة برازًا خاصًا؛ إذا كانوا يرضعون من الثدي فقط، ومع ذلك، إذا كان براز طفلك سائلاً جدًا أو أكبر حجمًا، وربما يتسرب من حفاضاته، وكان متكررًا أكثر من المعتاد ، فإنه يعاني من الإسهال.

أسباب الإسهال عند الأطفال

هناك أسباب عديدة للإسهال عند الأطفال الرضع، وتعد معظم هذه الأعراض شائعة وتختفي من تلقاء نفسها؛ إذ أنه عادة لا يستمر إسهال الأطفال لفترة طويلة، لكن في بعض الحالات النادرة، قد يكون علامة على أن شيئا ما ليس على ما يرام، وقد يحتاج طفلك إلى العلاج وعرضه على الطبيب، وتتمثل تلك الأسباب في:

1- الرضاعة الطبيعية

وجدت دراسة طبية أجريت على 150 طفلا، أن الأطفال الذين يرضعون بشكل طبيعي، يعانون من إسهال أقل من الذين يتغذون جزئيًا أو كليًا من الحليب الاصطناعي؛ إذ أن هناك حوالي 27% من الأطفال الذين يرضعون بشكل طبيعي يصابون بالإسهال في كثير من الأحيان، بينما يصاب حوالي 72% من الأطفال الذين يتناولون حليبًا صناعيًا بالأمر ذاته.

2- التغييرات في نظامك الغذائي

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد يؤدي التغيير في نظامك الغذائي إلى حدوث الإسهال لدى طفلك، فعلى سبيل المثال، إذا كنتي تأكلي الكثير من الأطعمة الحارة أو الحلوى، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير تركيب حليب الثدي، نا يتسبب في ارتعاش بطن طفلك والتحرك على طول الحليب بسرعة كبيرة، وبناء عليه يحدث الإسهال.

3 - بعض أنواع الأدوية

إذا كنت تتناولين أدوية مثل المضادات الحيوية، فيمكن أن تتغلغل أيضًا في حليب الثدي وتسبب الإسهال لدى طفلك، كما أنه قد تتسرب أيضًا بعض المكملات الغذائية مثل الفيتامينات ومساحيق البروتين إلى حليب الثدي، وتثير بطن طفلك أيضًا.

4- حساسية الحليب أو عدم تحمله

إن حساسية الحليب وعدم تحمل الحليب هما شيئان مختلفان، لكن كلاهما يمكن أن يسبب في بعض الأحيان حدوث الإسهال عند الأطفال، ومع ذلك، فإن الحساسية غير شائعة؛ إذ يعاني حوالي 7% فقط من الأطفال دون سن سنة من الحساسية من حليب البقر.

أسباب نادرة لحدوث إسهال الأطفال

وهناك أيضًا بعض الأسباب النادرة التي تسبب حدوث الإسهال لدى رضيعك، فهي ليست شائعة ولكنها يمكن أن تسببه وأعراض أخرى تستمر لفترة طويلة، أو لا تختفي على الإطلاق، وتشمل ما يلي:

- التهابات الأمعاء الغليظة الخطيرة، مثل التهاب القولون.

- التليف الكيسي.

- أورام الغدد الصم العصبية.

الآثار المترتبة على حدوث الإسهال لدى طفلك

- فم جاف.

- جلد جاف.

- رفض الإطعام.

- قلة التغذية.

- أكثر عصبية من المعتاد.

- البكاء دون ذرف الدموع.

- صرخة ضعيفة.

- النعاس.

لا يستيقظ بسهولة.

- الضعف.