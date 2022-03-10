«ليها حل» مشروع تخرج طالبات إعلام لعلاج الآثار النفسية للختان: هدفنا عودة الثقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ملايين من الفتيات تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية في إطار ما يعرف بختان الإناث، ويتسبب ذلك في ترك آثار صحية ونفسية خطيرة لديهن، تلك كانت الشرارة التي اشتعلت في عقول مجموعة من طالبات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؛ لتقديم المساعدة لهؤلاء الفتيات والسيدات في استرداد جزء من حياتهن الطبيعية، وذلك من خلال حملة مشروع تخرجهن من كلية الإعلام، بعنوان «ليها حل».

«أنت مش لوحدك»، شعار ثلاث طالبات في حملتهن «ليها حل»، كمشروع تخرجهن من قسم العلاقات العامة بجامعة «msa» التي تهدف إلى رفع الوعي عن عمليات الترميم بعد ختان الإناث، وجريمة تشويه الأعضاء التناسلية التي قامت الحكومة بتجريمها وتغليظ عقوبتها.

استبيان يوضح معاناة 1400 حالة بعد الختان

«شفنا وسمعنا عن بنات وستات كتير بتعاني في حياتها بسبب الختان واحنا عايزين نساعدهم يحسوا بالحياة من تاني»، بهذه الكلمات بدأت زينب مجدي إحدى الطالبات المشاركات في المشروع حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «عملنا استبيان ونحو 1400 حالة وضحوا مدى معاناة الإناث من عملية الختان».

الأعراض التي رصدها الاستبيان

وتابعت: «أما عملنا الاستبيان وظهرت حالات المعاناة والمضاعفات اللي حصلتلهم حبينا نعرف الناس إن كل دا له حل، فقد الثقة بالنفس، والاكتئاب، البرود، كثرة حالات الطلاق أبرز الأعراض اللي رصدناها، لذلك بحثنا كثيراً عن كيفية إجراء عمليات الترميم من قبل أطباء متخصصين».

توضيح عمليات الترميم ودعم أساتذة الجامعة للحملة

«عمليات الترميم»، وفقا لـ«زينب» تشمل علاج وتجميل وتقويم ما تم إزالته في الختان، كما أنها تساعد على تحسين الشكل واستعادة ثقة المرأة في نفسها من أجل حياة أفضل، ولاقت الحملة دعماً من قبل أساتذة الجامعة والفئة المحيطة بهم من الإناث، موضحة: «الدكاترة مبسوطين من فكرتنا المختلفة والهدف منها وحتى خلال الاستبيان الستات فرحوا من اللي بنعمله عشان نساعدهم».

تصميم شعار حملة «ليها حل»

صُمم شعار الحملة ليرمز إلى رحلة الشفاء والازدهار وإحياء الهيكل الحقيقي للمرأة، ويرمز اللون البرتقالي والأرجواني إلى ألوان شروق الشمس، بينما الخط المموج مستوحى من الخيط الجراحي المستخدم لإغلاق الجرح مع إغلاق مأساة المرأة.