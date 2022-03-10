الامارات | انطلاقة مبهرة لـ «الفنّ المبتكر» في حي دبي للتصميم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مبهرة لـ «الفنّ المبتكر» في حي دبي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق في حي دبي للتصميم، الموسم الثاني من «الفنّ المبتكر»، بمشاركة فنانين ومواهب محلية وإقليمية وعالمية، عبر طيف من الفعاليات والأنشطة الفنية والعروض الحية المستمرة إلى الأحد المقبل 13 مارس الجاري، ما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن.

ويدعو الحدث زواره لاستكشاف معالم فنون المستقبل، حيث تقدم المنصات المشاركة أعمالاً فنية بتقنيات رقمية ورموز مشفرة، كما تتناول توجهات الفنون، وتناقش الموضوعات ذات الصلة خلال سلسلة الجلسات وورش العمل المنظمة، طوال فعاليات المعرض الغنية والمتنوعة.

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «نفخر بدورنا في تعزيز مشهد الفنون، وماضون في جهودنا الرامية إلى إلهام وتمكين المبدعين في دبي والعالم أجمع».

وأضافت: «يشهد الموسم الثاني من (الفنّ المبتكر) مشاركات عالمية، وحضوراً كبيراً للمواهب والفنانين الذين ينقلون تصوراتهم، ويستعرضون رؤاهم المستقبلية للفنون من خلال أساليب مبتكرة وفريدة مرتكزة على مخرجات التكنولوجيا، لاسيما في مجال الرموز المشفرة، وفنون الكتابة على الجدران».

وتشارك منصة «the721.io» في الحدث من خلال تنظيم معرض نجوم الفن الرقمي «Icons of Crypto Art»، أحد أكثر العروض شمولاً للفنون الرقمية المشفرة حتى تاريخه، الذي يشارك به 50 فناناً من مشاهير الفن الرقمي والمشفر. ويقدم المعرض معروضات مميزة، منها «Rare Pepes» التي حققت شهرة واسعة حتى قبل ظهور الفنّ الرقمي، و«Cryptopunks» أول مجموعة NFT تم إنشاؤها بواسطة الخوارزميات.

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