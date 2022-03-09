ألم الجوانب هل هو من أعراض الحمل؟.. أسبابه متعددة

القاهرة - سمر حسين - ماما

ألم الجوانب هل هو من أعراض الحمل؟ تساؤل يثير حيرة العديد من النساء الحوامل، حيث يُحدث الحمل بعض التغييرات الرئيسية في الجسم، ومن الطبيعي أن تشعر السيدة بآلام في مناطق متفرقة من الجسم، مثل البطن والظهر وتقلصات المعدة.

ألم الجوانب هل هو من أعراض الحمل؟

ووفق ما كشف عنه خبراء النساء حول العالم وحسب ما ذكرت التقارير بموقع webmd العالمي المهتم بشؤون الصحة العامة، تشعر بعض الحوامل بحدوث آلام جانبيها خاصة الجانب الأيمن، لكنها جميعها لا تدعو للقلق، إذ أنه يمكن أن يحدث هذا الألم لعدد من الأسباب الشائعة التي عادة ما تتم إدارتها بسهولة ومؤقتة، فيمكن أن يسبب الوزن الزائد داخل البطن مع تكوين الجنين الشعور بتلك الآلام.

ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن أن يكون الألم الجانبي أثناء الحمل علامة على شيء أكثر خطورة، وقد تحتاج السيدة إلى مساعدة طبية.

الأسباب الشائعة لآلام الجانب الأيمن أثناء الحمل

الشد العضلي

بينما يتكيف جسمك لاستيعاب تكون الجنين بداخلك، فتكونين بحاجة إلى تحمل هذا الوزن الزائد، حتى ينمو طفلك ويتغذى بشكل سليم حتى ولادته، لذلك يمكن أن تشعرين بالآلام خاصة في الجانب الأيمن بسبب شد العضلات، وهذا هو الأكثر شيوعًا في الثلث الثاني والثالث من الحمل، وفق ما ذكر موقع healthline.

ألم الرباط المستدير

أثناء الحمل يتوسع رحمك مثل البالون بينما ينمو جنينك، حيث إن الأربطة المستديرة هي مثل الحبال التي تساعد على تثبيت الرحم في مكانه، فتصبح أكثر ليونة وتتمدد مع زيادة حجم الرحم.

في بعض الأحيان تتهيج تلك لأربطة المستديرة أو تكون ضيقة جدًا، ويمكن أن يسبب هذا غالبًا ألمًا في الجانب الأيمن السفلي، مما قد يُشعرك بألم حاد أو وجع خفيف في الجانب الأيمن، حيث يحدث هذا عادة في الثلث الثاني من الحمل مع زيادة وزن الطفل وزيادة السوائل التي يحيط بالجنين.

وتساعدك ممارسة تمارين الإطالة في التخلص من هذا الألم، وذلك إلى جانب التحرك ببطء، وثني الوركين.

أسباب متعلقة بالجهاز الهضمي

تعتبر الغازات والإمساك والانتفاخ أمورًا شائعة أثناء الحمل، كما أنها قد تسبب الشعور بألم في الجانب الأيمن، حيث تتأثر مشاكل الجهاز الهضمي غير المريحة بارتفاع وانخفاض مستويات الهرمونات أثناء الحمل، وتلك التغيرات الهرمونية شائعة بشكل خاص في الثلث الأول والثاني من الحمل.

ويمكن تخفيف الشعور بتلك الغازات والانتفاخات عن طريق تناول كل من:

- الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة.

- خبز الحبوب الكاملة.

- العدس.

- الأرز البني.

- الشعير.

وعليك تجنب المواد الغذائية الآتية:

- الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

- الأطعمة المقلية.

- المحليات الصناعية.

- الفاصوليا.

- القرنبيط.

- البروكلي.

المخاض الكاذب

تعتبر انقباضات «براكستون هيكس» التي تشعر بها بعض النساء الحوامل هي عبارة عن انقباضات خاطئة، وتحدث عادةً في الثلث الثالث من الحمل، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في وقت مبكر من الحمل.

ويتم الشعور بتلك الانقباضات وكأنها شد أو تقلصات في منطقة أسفل المعدة، ولا تكون هذه الانقباضات مؤلمة في العادة، لكن التشنجات قد تسبب الشعور بالآلام في الجانب الأيمن.

التشنجات

يمكن أن يكون الانزعاج من حدوث التقلصات جزءًا طبيعيًا في فترة الحمل، كما يمكن أن تسبب هذه التقلصات أحيانًا ألمًا في الجانب الأيمن في أسفل المعدة إلى منتصفها، ففي الثلث الأول والثاني من الحمل، قد تصابين أحيانًا بتشنجات مع حدوث تمدد الرحم، وقد تكون تقلصات الحمل في الثلث الثالث من الحمل ناتجة عن إجهاد العضلات والأربطة حول معدتك ومنطقة الفخذ.