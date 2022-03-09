ما السبب الحقيقي لـ اللحية.. وهل تمنح الرجال ميزة إضافية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينمو شعر الوجه لدى جميع الأشخاص ذكورا وإناثا، ولكن يختلف الوضع في الذكور في إنتاج اللحية والشوارب، ويرتبط السبب بهرمون التستوستيرون، الذي ينتجه الذكور بمستويات أعلى بكثير من الإناث، وفي الذكور يتم تحويل التستوستيرون إلى مستقلب ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) ، وهو المسؤول عن العديد من الخصائص التي نربطها بالذكورة مثل الصوت الأعمق، والمزيد من شعر الجسم والوجه، وفقا لموقع " healthdigest".

ولكن هل اللحية تمنح الرجال ميزة إضافية؟

تربط فرضيات نمو اللحية بمستويات عالية من هرمون التستوستيرون وعلامة على الهيمنة الاجتماعية، ولكن أشارت دراسة 2021 المنشورة في أرشيفات السلوك الجنسي أن اللحية وشعر الوجه لا يمنح الرجل أي وظيفة عملية ولا يكشف عن أي سمة شخصية معينة أو ميزة تطورية، وفي الواقع هذه اللحية للتزيين.

وكشفت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة علم الأحياء التطوري أن النساء يجدون الرجال ذوي شعر الوجه أكثر جاذبية من الرجال الذين بدون لحية.

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