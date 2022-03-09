لا تغسل شعرك أثناء الاستحمام.. تعرف على أضرار هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لا شيء يريحك أكثر من أخذ حمام ساخن بعد يوم طويل، ومن الطبيعي أن تقومي بغسل شعرك، ولكن درجة حرارة الماء أثناء الاستحمام شديدة السخونة على شعرك، كما أن غسل خصلات شعرك بالشامبو والماء الساخن يؤثر على صحته وجماله.

ونعرض لكم أضرار ذلك، على النحو التالي وفق ما أورد موقع"healthline".

-يجفف شعرك

الماء الساخن بالبخار يجفف شعرك ويجعله يبدو مثل القش، من الأفضل التحكم في درجة حرارة الماء عند غسل شعرك واستخدام الماء الفاتر.

- يؤدي إلى تساقط الشعر

يؤدي غسل شعرك بالماء الساخن بانتظام إلى إضعاف خصلات شعرك، مما يجعلها عرضة للتكسر، ويفتح الماء الساخن أيضًا مسام فروة رأسك، مما يجعل جذور شعرك أضعف ويسبب المزيد من تساقط الشعر.

- يسبب حكة في فروة رأسك

الماء الساخن مفيد لإزالة الأوساخ وتراكم المنتجات، ولكنه أيضًا يزيل الزيوت المفيدة مما يسبب الجفاف، حيث تحتوي فروة رأسك على طبقة دهنية طبيعية من البشرة تحميها من البكتيريا، ويؤدي غسل شعرك بالماء الساخن إلى إذابة هذه الطبقة، مما يتسبب في حكة فروة رأسك وتهيّجها.

- يتلاشى لون شعرك بشكل أسرع

من أول الأشياء التي يقولها مصففو الشعر لعملائهم الذين قاموا بصبغ شعرهم تجنب غسله بالماء الساخن، لأنه يفتح بشرة الشعر، مما يسمح لجزئيات اللون بالنزول.

-يسبب لك قشرة الرأس

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فمن الأفضل تجنب الماء الساخن، حتى في أبرد الأيام، يؤدي غسل شعرك به إلى تجفيف جلد فروة رأسك، كما أن جفاف فروة الرأس هو السبب الأكثر شيوعًا لقشرة الرأس.

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