الموز ليست فاكهه ولا خضار.. اعرف فصيلته واستخدامات مذهله لقشره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمكن لمعظم الناس التمييز بسهولة بين الفواكه والخضروات. ولكن هناك بعض الأنواع يحدث خلط في تصنيفها، والاختلاف بين الفواكهه والخضراوات والأعشاب يكمن في شكل وهيكل الساق والشجرة والجذوع.

تُستخدم كلمة فاكهة بشكل عام لوصف الهياكل الحلوة واللحمية التي تحمل البذور للنبات المزهر.

ومن أشهر النباتات التي يعتقد البعض خطأً انها فاكهه هو الموز، ونبات الموز يسمى بالعامية شجرة الموز ، إلا أنه في الواقع عشب مثل الزنجبيل ، حيث يحتوي النبات على جذع شجرة عصاري، بدلاً من جذع خشبي.

وشاع هذا الاعتقاد الخاطيء نظرًا إلى ساقه الطويلة والسميكة نوعًا ما التي جعلته ينتمي للفصيلة الشجرية خطأ.

الحقيقة أن الموز ينتمي لفصيلة الأعشاب، وذلك لأن ساقه الكبيرة ليست ساق خشبية كما هو الحال في أشجار الفواكهه الأخرى وذلك حسب موقع health line.

ساق الموز الحقيقية تنمو تحت التربة، وتتفرع منها مجموعة متشابكة من الأوراق الملتفة بطريقة حلزونية. ويُعتبر هذا نبات من النباتات الاستوائية التي تحتاج لظروف حارة حتى تنمو.

- استخدامات لقشور الموز حسب موقع newshour.

- يمكنك فرك قشر الموز على أسنانك لتبيضيها.

- يستخدم قشر الموز بفركه على بشرتك لإزالة بقع الحبر أو تهدئة لدغات الحشرات. - - يمكنك أيضًا تلميع الأحذية باستخدامه.

- تم استخدام قشور الموز لتنقية المياه وإنتاج الإيثانول وكأسمدة - وغالبًا ما تكون جزءًا من المواد الأولية للماشية والماعز والدواجن.

ومن الطرائف حول الموز هو إنشاء نادي ومتحف دولي لعشاق الموز بكاليفورنيا ، ويضم 17000 قطعة أثرية على طراز الموز ، وهو مدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره "أكبر مجموعة مخصصة تشمل بعض الأشياء البارزة على شكل الموز، مصابيح الموز وأوعية الموز ومجوهرات الموز وموزة متحجرة عمرها عقود معلقة في إطار على الحائط.

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