مشاكل الحمل في الشهر الثاني.. يجب عليك استشارة الطبيب خلال هذه الحالات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني بعض السيدات الحوامل من مشاكل الحمل في الشهر الثاني وهو ما قد يسبب لهم شعورًا بالإزعاج أو القلق خلال تلك الفترة العصيبة، حيث إنه من الممكن أن تظهر بعض الأعراض الطارئة على الحامل، يمكن علاجها بعد استشارة الطبيب المختص.

مشاكل الحمل في الشهر الثاني

من مشاكل الحمل في الشهر الثاني التي قد تعاني بعض النساء الحوامل منها حدوث النزيف الخفيف والشعور ببعض التقلصات التي قد تكون مصحوبة في بعض الحالات بأعراض أخرى كصعوبة التبول، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، لذلك يجب في هذا الوقت استشارة الطبيب المختص بالمتابعة، وذلك وفق ما أشار موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العالمية.

القيء والغثيان من الأعراض النموذجية والشائعة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إلا أنه يجب الاتصال بالطبيب المعالج، وذلك في حال المعاناة من القيء المستمر الذي يمنع المعدة من الاحتفاظ بأي طعام أو شراب على الإطلاق، لأنه قد يكون هذا علامة على التقيؤ الحملي، وهو شكل حاد من غثيان الصباح يمكن أن يسبب الجفاف وسوء التغذية إذا ترك دون علاج.

أعراض الشهر الثاني من الحمل

في فترة الشهر الثاني من الحمل قد تشعر السيدة الحامل ببعض الأعراض والتي تتمثل في:

- غثيان الصباح أو الغثيان المستمر طوال اليوم.

- التقيؤ.

- زيادة في النفور الشديد من الطعام أو الرغبة الشديدة.

- زيادة الرغبة في التبول.

- تقلب المزاج والبكاء.

- الشعور بالإرهاق المستمر.

- تغييرات في حجم الثدي.

- حدوث الإمساك.

- الشعور بالدوار.

وعلى الرغم من أنه قد يسبب ظهور تلك الأعراض الشعور بالقلق، لكنه أمر طبيعي وأيضًا يمكن الشعور بتقلصات خفيفة أو ألم في البطن بالإضافة إلى اكتشاف قطرات من الدم في بداية الحمل.

ففي الواقع، يعتبر النزيف في بداية الحمل شائعًا لدرجة أنه يمكن أن يحدث فيما يصل إلى 25 بالمائة من حالات الحمل ولا يعني دائمًا وجود مشكلة في الحمل.

شكل البطن في الشهر الثاني من الحمل

من المحتمل تمامًا أن يكون نتوء طفلك قد ظهر بالفعل في الشهر الثاني من الحمل، وأيضًا يمكنك اكتساب حوالي 5 أرطال في الثلث الأول من الحمل أي ما يقدر بحوالي 2200 جرام.

تطور الجنين في الشهر الثاني من الحمل

في عمر شهرين يكون حجم الطفل في حجم حبة التوت تقريبًا، حيث لا يزال الرضع يشبهون الفضائيين إلى حد كبير خلال هذه المرحلة، لكن هناك بعض السمات البشرية التي تبدأ في التطور، مثل بداية تكوين العيون والأنف والفم، إلى جانب نمو الأذنين من الخارج، فيما أن أجهزة الجسم المهمة مثل أعضاء الجهاز التنفسي والأعصاب تنمو بسرعة من الداخل.

فيما يبدأ نبض قلب الجنين ينبض بمعدل 140 نبضة في الدقيقة، وأيضًا تكون هناك فرصة جيدة لإمكانية سماعها على جهاز دوبلر OB-GYN الخاص بك حتى الآن.

ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي في الشهر الثاني من الحمل

ممارسة الرياضة مهمة جدًا على مدار أشهر الحمل، حيث غنه من المهم أن تحافظي على صحتك طوال الأشهر التسعة من الحمل عن طريق تناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة.

التغيرات الجسدية في الشهر الثاني من الحمل

خلال هذه الفترة من الحمل أيضًا قد تظهر بعض التغيرات الجسدية الخارجية عليك أيضًا، كظهور حب الشباب وقد يكون لديك انسداد مزمن في الأنف، والذي يمكن تخفيفه باستخدام المرطبات، ستصبح لثتك أكثر نعومة بسبب تغير الهرمونات لديكِ، لذا تأكدي من الحفاظ على نظافة أسنانك بشكل جيد.