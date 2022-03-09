طريقة عمل القطايف في البيت.. «هتجهزيها بسرعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان الفضيل، الذي يتم الإقبال خلاله على تناول الحلوى الشرقية بأنواعها المختلفة، والتي تأتي على رأسها الكنافة والقطايف، لذلك نقدم لك خلال السطور التالية طريقة عمل القطايف في البيت حسب وصفة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل القطايف في البيت

- المقادير:

1 وربع كوب ماء حسب الاحتياج

ملعقة خميرة

كوب دقيق

ربع كوب سميد

ملعقة بكينج بودر

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا غامقة سائلة

زيت

الحشو:

بولة وسط قشطة

بولة بندق مكسر

بولة وسط سكر

قرفة

كوب فستق مجروش

شربات ثقيل

طريقة تحضير القطايف في البيت

يخلط الماء مع الخميرة والسكر والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر والسميد.

تغطى وتترك لتتخمر ثم توضع بالمغرفة في طاسة ساخنة على النار.

تحشى بالبندق مع القرفة والعسل او السكر والفستق حسب الرغبة.

تحمر في الزيت ثم تسقى بالشربات وتقدم.

القطايف العصافيري

- مقادير القطايف العصافيري

1 ونصف كوب دقيق

نصف كوب سميد

ملعقة كبيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 أكواب ماء

القشطة البيتي

2 كوب لبن

كوب كريمة

4 ملاعق كبيرة نشا

ملعقة كبيرة ماء ورد

الشربات:

2 كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة ليمون

الوجه:

فسدق حلبي

زهر الليمون

طريقة تحضير القطايف العصافيري

طريقة عمل عجينة القطايف

اخلطي الدقيق مع السميد ثم أضيفي الخميرة ثم البيكنج باودر ثم أضيفي الماء

اتركيها لتتخمر لمدة نصف ساعة

ثم أحضري طاسة وسخنيها جيدا ثم ضعي العجينة في صبابة القطايف أو قمع

صبي في الصينية الساخنة الحجم الذي يناسبك

طريقة عمل القشطة

إذابة النشا في اللبن ثم أضيفي الكريمة وقلبيهم جيدا على النار حتى يصبح القوام مثل المهلبية

اتركيها لتبرد ثم تحشى بها القطايف أو اقلي القطايف ثم اغمسيها في الشربات

ثم احشيها بالقشطة ثم زينيها بالفسدق وزهر الليمون

عجينة القطايف

- المقادير:

كوب دقيق

كوب سميد

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 أكواب ماء

الحشوة الأولى:

مكسرات مشكلة

سكر

قرفة بودرة

الحشوة الثانية:

قشطة طازجة

شربات

طريقة تحضير عجينة القطايف

اخلطي مكونات العجين معا وقلبيهم جيدا واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة

صبي العجينة في طاسة ساخنة على شكل القطايف

اتركيها حتى تنضج ثم احشيها بأي حشوة حسب الرغبة إما بالمكسرات أو بالقشطة

ثم اقليها في الزيت وضعيها في الشربات وقدميها

قطايف بالكاسترد

- المقادير:

قطايف مقلية

حشوة كاسترد

3 صفار بيض

نصف كوب لبن

نشا

رشة جنزبيل مطحون

قرفة

فسدق مجروش للوجه

طريقة تحضير قطايف بالكاسترد

اخلطي على النار اللبن مع القرفة والزنجبيل

اخلطي جزءًا من اللبن مع صفار البيض والنشا

ثم يضافوا لباقي كمية اللبن على النار مع الاستمرار فى التقليب حتى تحصلي على قوام الكاسترد المطلوب

تحشى القطايف المقلية بالكاتسرد

وتغمر في الفسدق المجروش وتقدم

قطايف سوري

- المقادير:

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة لبن بوردة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ماء

رشة ملح

تمر قطع

مكسرات

زيت شربات

طريقة تحضير قطايف سوري

قومي بخلط الدقيق بالملح والبيكنج باودر والخميرة.

ومن ثم أضيفي الماء واعجني واتركي العجينة لتتخمر لمدة 30 دقيقة.

في الخطوة التالية صبي القليل من العجينة في صينية بها القليل من الزيت ورشيها بالتمر والمكسرات.

قومي بقلي القطايف ومن الممكن أن تغلقي على الحشو.

بعد ذلك يضاف الشربات على القطايف وقدميها ورشيها بجوز الهند.