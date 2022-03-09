آلام الظهر عند الحامل هل هو من الشهور الأولى.. إليك الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - ماما

آلام الظهر عند الحامل هل هو من الشهور الأولى.. سؤال موجه باستمرار إلى أطباء النساء والولادة من السيدات الحوامل منذ معرفتهن بالحمل، إذ تظهر عليهن العديد من التغيرات التي عادة تؤثر على صحتهن، وتجعل معظمهن غير قادرات على أداء المهام الخاصة بهن من شدة الألم.

أبرز المشكلات التي تسبب إزعاجًا كبيرًا للنساء الحوامل خلال فترة الحمل هي آلام العظام بشكل عام، لذا يرصد «هن» في الموضوع التالي السؤال الذي يشتت ذهن العديد من النساء وهو عن آلام الظهر عند الحامل هل هو من الشهور الأولى.

آلام الظهر عند الحامل هل هو من الشهور الأولى وما الأسباب؟

وقال الدكتور قاسم شهاب استشاري الأمراض النسائية والتوليد عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إنه توجد العديد من التغيرات التي تحدث على المرأة الحامل خلال الفترة الأولى من الحمل، ويعتبر أبرزها آلالام التي تظهر أسفل الظهر، وترجع أسبابها لما يلي:

- بعض التغيرات الهرمونية التي تحدث في فترة الحمل، مثل إفراز هرمون البروجسترون والذي يؤثر على أربطة وعضلات الجسم.

- أداء بعض الأعمال الشاقة من مهام منزلية، أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل خاطئ خاصة خلال الأسابيع الأولى من الحمل، ما يسبب آلام في منطقة الظهر ومن الممكن أن تصل بالسيدات حد الإجهاض.

- الزيادة المفرطة في الوزن، والتي تكون من الآثار الجانبية للحمل، تؤدي إلى حدوث آلام في الظهر.

- التعرض المستمر للضغط العصبي والتوتر خلال الفترة الأولى من الحمل، وبشكل عام يؤدي إلى توتر الأربطة والعضلات ما يسبب حدوث تشنجات بهما يصاحبها آلام شديدة.

العلاج

وأشار استشاري الأمراض النسائية والتوليد إلى أنه هناك العديد من الطرق العلاجية التي تساعد السيدات الحوامل على تخفيف آلام الظهر خلال هذه الفترة، أو التخلص منها، باتباع ما يلي:

- الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية دون جهد كبير، حيث تساعد على مرونة أربطة وعضلات الجسم، وبالتالي تحد من ظهور آلالام، ومن أفضل التمارين الرياضات للسيدات الحوامل هي المشي ولكن يلزم مراجعة الطبيب المتخصص قبل البدء في اتخاذ قرارات يمكن أن تؤر على الجنين.

- الحرص على إجراء الفحوصات اللازمة للحمل من حين إلى آخر، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض جديدة على الجسم.

- الامتناع تمامًا عن أخذ المسكنات بأنواعها دون استشارة الطبيب المتابع للحالة.

- تناول كميات كافية من المياه خلال اليوم.

- الحرص على الاسترخاء بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى الجلوس الذي يساعد على راحة الظهر.

- عدم الاستمرار في وضع معين لمدة طويلة سواء الجلوس أو النوم.

- الاهتمام بتناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة والفيتامينات التي تدعم صحة العظام وتقويها.

- عمل كمادات من المياه الدافئة والباردة حسب ما يحدده الطبيب المتخصص، ووضعها على منطقة التي تسبب آلام مزعجة، ويمكن تكرار هذه الخطوة لمرات عديدة خلال اليوم، إذ تساعد في التخفيف من آلام العظام بشكل ملحوظ.