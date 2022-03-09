شكل الجنين في الشهر الأول بالسونار.. البراعم الصغيرة تتكون على السطح

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية حدوث الحمل تنتاب السيدة رغبة كبيرة في متابعته لحظة بلحظة ويوم بعد يوم، وذلك لشعورها بالسعادة البالغة نحو جنينها داخل أحشائها، ومع بداية الحمل، تلجأ العديد من السيدات إلى معرفة شكل الجنين في الشهر الأول بالسونار وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

شكل الجنين في الشهر الأول بالسونار

ووفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة، أنه عقب مرور 4 أسابيع من حدوث الحمل، أي شهر كامل، يبدأ الهيكل الأساسي للجنين في التطور لتشكيل الأجزاء المختلفة، كالصدر، والرأس، والبطن، وأعضائها الداخلية، ومن ثم تصبح البراعم الصغيرة على السطح أذرعًا وأرجلًا.

التغيرات الجسدية في الشهر الأول من الحمل

ووفق ما كشفت عنه التقارير العالمية أنه خلال الأسبوع الثالث من الحمل تُخصب خلية البويضة بواسطة حيوان منوي في قناة فالوب، ومن ثم تنتقل خلية البويضة الملقحة عبر قناة فالوب لتغرس في الرحم، أثناء الزرع قد يكون يحدث نزيف ضئيل يسمى «نزيف الانغراس»، وخلال هذا الأسبوع أيضًا، يتم إطلاق هرمون يسمى عامل الحمل المبكر EPF يمنع الجسم من رفض الجنين باعتباره مكون غازي في البداية.

وابتداءً من الأسبوع الرابع تعاني السيدة الحامل من العديد من الأعراض الجسدية التي تستمر طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويتم إطلاق هرمون يسمى hCG في الجسم خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، ويرتبط هذا الهرمون بأعراض مثل تقلب المزاج والغثيان والقيء.

كما تشمل الأعراض الأخرى للحمل كل من، التعب، وكثرة التبول، وتورم الثديين، والشعور بطعم معدني غريب في الفم، حيث تبدأ الحامل في الشعور بالرغبة الشديدة أو النفور من أنواع معينة من الطعام.

مخاوف في الشهر الأول من الحمل

وخلال فترة الشهر الأول من الحمل، تكن هناك بعض المخاوف في البداية، التي تتمثل في:

الحمل خارج الرحم

أحد المخاوف الرئيسية خلال الجزء الأول من هذا الشهر هو خطر حدوث حمل خارج الرحم، إذا زرعت خلية البويضة الملقحة نفسها خارج الرحم في الأسبوع الثالث منه، وغالبًا ما تكون في قناة فالوب، فإن مجموعة الخلايا المتنامية ستؤدي في النهاية إلى تمزق القناة، مما يتسبب في حدوث نزيف داخلي كبير وألم شديد في بطن المرأة الحامل.

وإذا تم اكتشاف الحمل خارج الرحم في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فيمكن أحيانًا إعطاء دواء لإنهاء الحمل، خلاف ذلك، ستكون هناك حاجة لعملية جراحية عاجلة لإنهاء الحمل وفي بعض الحالات النادرة، قد يلزم إزالة قناة فالوب.

حدوث إجهاض

يكون خطر الإجهاض أعلى في الأشهر الثلاثة الأولى، ففي خلال هذه الأشهر القليلة الأولى، هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تسبب الإجهاض، وإلى حد بعيد يكن السبب الأكثر شيوعًا للإجهاض هو مشكلة الكروموسومات في الجنين، حيث قد تكون هذه طريقة طبيعية لإنهاء الحمل عندما لا يتمكن الطفل من البقاء على قيد الحياة، فيما تشمل الأسباب الأخرى للإجهاض المشكلات الهرمونية وتشوهات الرحم.

التشوهات الخلقية

«التراتوجينات» هي عبارة عن عدوى يمكن أن تحدث من قبل تناول بعض المواد، على سبيل المثال من بينها، الكحول أو المواد المخدرة وبعض الأدوية وبعض المواد الكيميائية، والتي يمكن أن تسبب تشوهات خلقية للجنين.

ويعتبر الفصل الأول من الحمل فترة حرجة للغاية لنمو الجنين بشكل جيد، حيث تتشكل جميع أجهزة وهياكل الأعضاء الرئيسية له في هذه الأشهر الثلاثة، لذلك يجب على الأم الحرص الشديد للابتعاد عن تناول بعض المواد الخاطئة، وإلزام الراحة قدر الإمكان أثناء تلك الفترة.