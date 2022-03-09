الامارات | عاش بقلب خنزير لشهرين ثم توفى.. جسمه رفض عضواً حيوانياً

شكرا لقرائتكم خبر عن عاش بقلب خنزير لشهرين ثم توفى.. جسمه رفض عضواً حيوانياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأميركية وفاة أول شخص خضع لعملية زرع قلب من خنزي ، بعد شهرين من التجربة الرائدة.

توفي ديفيد بينيت، 57 عامًا ، أمس الثلاثاء في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، ولم يذكر الأطباء السبب الدقيق للوفاة، واكتفوا بالقول إن حالته بدأت في التدهور قبل أيام عدة.

وأشاد نجل بينيت بالمستشفى لتقديمها التجربة الأخيرة، قائلاً إن الأسرة تأمل في أن تساعد في بذل المزيد من الجهود لإنهاء نقص الأعضاء.

وقال ديفيد بينيت جونيور في بيان صادر عن كلية الطب بجامعة ميريلاند: "نحن ممتنون لكل لحظة إبداعية ، وكل حلم مجنون ، وكل ليلة بلا نوم ساهمت في هذا الجهد التاريخي". "نأمل أن تكون هذه القصة بداية الأمل وليس النهاية."

وسعى الأطباء لعقود إلى استخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.

كان بينيت، وهو عامل بارع بولاية ماريلاند، مرشحًا لهذه المحاولة الجديدة فقط لأنه واجه موتًا محققًا - وغير مؤهل لعملية زرع قلب بشري، وكان طريح الفراش وعلى أجهزة الإنعاش،.

بعد العملية التي أجريت في 7 يناير الماضي، أخبر نجل بينيت وكالة "أسوشيتيد برس" أن والده يعلم أنه لا يوجد ما يضمن أنها ستنجح.

وفشلت المحاولات السابقة لعمليات الزرع هذه - أو زرع الأعضاء الخارجية - إلى حد كبير لأن أجسام المرضى رفضت بسرعة العضو الحيواني.

هذه المرة ، استخدم جراحو ميريلاند قلبًا من خنزير معدل جينيًا: قام العلماء بتعديل الحيوان لإزالة جينات الخنازير التي تؤدي إلى الرفض السريع من قبل جسم المريض، وإضافة جينات بشرية لمساعدة الجسم على قبول العضو.

في البداية كان قلب الخنزير يعمل، وأصدر مستشفى ميريلاند تحديثات دورية بدا أن بينيت يتعافى ببطء.

في الشهر الماضي، نشر المستشفى مقطع فيديو له وهو يشاهد سوبر بول من سريره في المستشفى أثناء متابعته مع معالجه الطبيعي.

نجا بينيت لفترة أطول بقلب الخنزير المعدل جينيًا أكثر مما حدث مع عملية زرع سابقة مشابهة - عندما عاش بيبي فاي، رضيع كاليفورنيا المحتضر، 21 يومًا بقلب قرد في عام 1984.

لم يكشف الأطباء عن السبب الدقيق لوفاة بينيت، ربما هي الرفض والعدوى والمضاعفات الأخرى والتي تأتي على رأس المخاطر لمتلقي الزرع.

وقال المدير العلمي لجامعة ميريلاند الدكتور محمد محي الدين، أن تجربة بينيت "اكتسبنا منها رؤى لا تقدر بثمن، حيث تعلمنا أن قلب الخنزير المعدل وراثيًا يمكن أن يعمل بشكل جيد داخل جسم الإنسان بينما يتم قمع الجهاز المناعي بشكل كاف".

أحد الأسئلة التالية هو ما إذا كان العلماء قد تعلموا ما يكفي من خبرة بينيت وبعض التجارب الحديثة الأخرى مع أعضاء الخنازير المعدلة جينيًا لإقناع إدارة الغذاء والدواء بالسماح بتجربة إكلينيكية أخرى.

حصل الجراحون في جامعة نيويورك مرتين في الخريف الماضي على إذن من عائلات الأفراد المتوفين لربط كلية خنزير معدلة جينيًا مؤقتًا بالأوعية الدموية خارج الجسم ومشاهدتها تعمل قبل وفاة الشخص المتلقي للزرع. وذهب الجراحون في جامعة ألاباما في برمنغهام إلى أبعد من ذلك ، حيث قاموا بزرع زوج من كليتي الخنازير المعدلة جينيًا في رجل ميت دماغًيا في بروفة خطوة بخطوة لعملية يأملون في تجربتها على مرضى أحياء ربما لاحقًا هذا.

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