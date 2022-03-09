طبيب: لا تنخدعوا بأعراض أوميكرون.. وهذا ما تفعله المضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الاستهانة بالأعراض الناجمة عن الإصابة بالمتحور أوميكرون، داعياً إلى ضرورة استشارة الطبيب حال ملاحظة تداعياته المرضية.

وقال "بدران" لمصراوي إن المضادات الحيوية ليست ناجعة مع المرض الذي يحدثه المتحور، لأنه يدخل ضمن الأمراض الفيروسية التي لا تسهم مثل هذه الأدوية في علاجها.

وأضاف "علامات أوميكرون أقرب إلى نزلة البرد الشديدة ومشابهة للأنفلونزا، إلا أنها تنتشر بسرعة في نطاق الأسرة والعمل في غضون يومين إلى ثلاثة أيام".

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن فترة الإصابة بعدوى أوميكرون تتراوح بين يوم إلى يومين قبل ظهور الأعراض، فيما تظل يومين إلى ثلاثة آخرين بعد ظهورها وتكون أولى علاماتها الدالة عليها هي التهاب الحلق، قائلاً "هذا المتحور يصيب الحلق أكثر من الرئتين ورغم أنه أكثر عدوى إلا أنه أقل فتكاً مقارنةً بغيره من المتحورات".

ويُذكِّر في ختام حديثه بالعلامات التي إذا وجدها المريض فعليه استشارة المختصين قائلاً: الأعراض التي تظهر لدى المصاب بعد 48 من الإصابة بأوميكرون هي:

1 سيلان الأنف.

2 السعال الجاف.

3 الصداع

4 العطس.

5 التعب.

وأعراض العدوى بأوميكرون حتى الآن خفيفة وتشمل:

1 الإرهاق لمدة يوم أو يومين.

2 التعب العام.

3 آلام العضلات.

4 الشعور بعدم الراحة

5 السعال الخفيف فى بعض الحالات.

6 حكة فى الحلق.

7 الصوت الأجش.

أما الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في:

أصابع القدمين واليدين.

احمرار العين.

فقدان التذوق أو الشم بنسب أقل من السلالات السابقة.

والأعراض الخطيرة للعدوى بأوميكرون غير الشائعة حتى الآن:

1 صعوبة أو ضيق التنفس.

2 صعوبة الكلام.

3 صعوبة الحركة.

4 عدم التركيز

5 ألم الصدر.

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