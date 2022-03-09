فتاوى المرأة| كيف تصلي المرأة في البيت مع زوجها وأبنائها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كـتب- علي شبل:

تعد صلاة المرأة جماعة أمراً مستحباً، استنادا لقول الإمام النووي: (قال الشيخ أبو حامد: كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور).

وكانت دار الإفتاء المصرية قدمت، في بيان سابق، شرحا مفصلا لكيفية أداء صلاة الجماعة بين أفراد الأسرة في المنزل، أوضحت فيه لجنة الفتوى بالدار أن هناك 12 وضعا جائزا لصلاة الجماعة في البيت، بيانها كالتالي:

1- أن يكون الأب إماما في الأمام وأن يكون الذكور خلفه.

2- يقف الأب إماما والابن الذكر بجواره، في حالة كونهما اثنين.

3- يقف الأب إماما والابن بجواره، والزوجة في الخلف.

4- يقف الزوج إماما والزوجة خلفه، في حالة عدم وجود أبناء.

5- يقف الأب إماما، وفي الصف الثاني الأبناء الذكور والصف الثالث الزوجة والبنات.

6- الأب إماما وخلفه الأبناء الذكور، وفي الصف الأخير الزوجة.

وفي حالة عدم تواجد الأب فإن أوضاع الصلاة للابن المميز الذي يُحسن الطهارة والصلاة تكون كالآتي:

1- يقف الابن المميز إماما وإخوته الذكور خلفه.

2- يقف الابن المميز إماما، وجواره على اليمين أخوه الذكر.

3- يقف الابن المميز إماما والأخ الذكر جواره والأم في خلفه.

4- يقف الابن المميز إمامًا والأم خلفه.

5- يقف الابن المميز في الأمام وفي الصف الثاني إخوته الذكور وفي الصف الثالث الأم والبنات.

6- وفي حالة صلاة النساء مع بعضهن تقف الأم وسط بناتها كإمام.