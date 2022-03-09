التضامن تخطط لتطوير 3200 حضانة ضمن قرى حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تخطط وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير 3200 حضانة ضمن قرى حياة كريمة، بحسب ما قالته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بالتوسع في عدد الحضانات والبالغ عددها 26 ألف حضانة على مستوى الجمهورية متضمنة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، طورت الوزارة خلال العام الماضي بتطوير ما يزيد على ألف حضانة في قرى حياة كريمة ومن المستهدف تطوير 3,200 حضانة إضافية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناءً على المعايير الوطنية لضمان جودة دور الحضانة، وتتيح من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروضاً ميسرة لتشجيع إنشاء وتطوير الحضانات.

وشاركت القباج والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات ورشة عمل لعرض مسودة منهج دور الحضانة للفئة العمرية 0-4 سنوات الذي تم إعداده بالتعاون مع يونيسف وشركة ديسكفري ايجيبت.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التحاق الأطفال بالحضانات لسد فجوة الالتحاق بالحضانات، حيث يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة مليون طفل من اجمالي 10.4 مليون طفل في الفئة العمرية (0-4)، وذلك من خلال برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل الذي يستهدف أسر الأطفال تحت سن العامين لضمان التغذية السليمة للأم والطفل، ورفع الوعي عن التربية الأسرية الايجابية، والأمومة الأمنة والاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة تنتهج نموذجًا مرتكزًا على الطفل والأسرة لتنمية الطفولة المبكرة بحيث لا يقتصر دور الحضانة على تنمية المهارات الحسية والإدراكية والحركية للأطفال، ولكنها تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والقروض الميسرة ومحو الأمية لأمهات الأطفال بهدف ضمان تنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل.