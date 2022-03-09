حقيقة العلاقة بين الهرش أثناء الحمل ونوع الجنين.. خدعوك فقالوا: «حامل في ولد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الهرش أثناء الحمل ونوع الجنين من الأمور التي يعتقد الكثير من السيدات أن بينها ترابط، والتي تظهر على بعضهن، حيث تحدث العديد من التغيرات على السيدات الحوامل وتظهر على الجلد ولون البشرة والوزن، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحدث جفاف في الجسم، وتربط معظمهن هذه التغيرات بنوع الجنين خاصة الهرش.

أسباب الهرش أثناء الحمل ونوع الجنين

لذا يوضح «هن» في الموضوع التالي إذا كان هناك علاقة بين الهرش أثناء الحمل ونوع الجنين بالتواصل مع أخصائي النساء والولادة والتجميل النسائي.

قالت الدكتورة سارة سعيد أخصائي النساء والولادة، والتجميل النسائي في تصريحات خاصة لـ «هن»، إنه تنتشر شائعة أن الهرش خلال فترة الحمل له علاقة بنوع الجنين، إذ يكون إشارة للحمل في ولد، ولكن ليس هناك أي دليل علمي، حيث إن الهرش له العديد من الأسباب ممثلة فيما يلي:

- تمدد الجلد، خاصة في جزء البطن، إذ تحدث العديد من التغيرات حيث يتغير الحجم بمرور الوقت وتمدد الجنين بداخلها، ما يؤدي إلى رغبة شديدة في الحكة، وتزداد إذا كانت بشرة الحامل جافة.

- التغيرات التي تحدث في الجهاز المناعي خلال فترة الحمل، من الممكن أن تسبب حدوث الإكزيما، ويحتمل أن تصبح الحالة أكثر سوءًا إذا كانت الحامل مصابة بها مسبقًا، لذا يلزم المتابعة مع الطبيب المتخصص عند حدوث تغيرات خلال هذه المرحلة.

- يمكن أن يرجع الهرش إلى إصابة السيدة بحساسية الحمل، خاصة إذا كان الهرش في الفترة الأخيرة قبل الولادة، ومن المحتمل أن يسبب الالتهاب والطفح الجلدي في العديد من أجزاء الجسم مثل منطقة البطن، الذراعين، الفخذين، المقعدة، وتعتبر من المشكلات المؤقتة التي لا تحتاج إلى علاج إذ تنتهي بمرور الوقت.

- ارتفاع نسبة هرمون الحمل في الجسم، مثل هرمون الاستروجين الذي يسبب عادة الحكة في كف اليد خاصًة، الثدي، أسفل القدم.

- الزيادة المفرطة في إفرازات الغدد العرقية، والتي تعمل على ضبط معدل درجة حرارة الجسم، ما يسبب الإفراط في التعرق دون مجهود، وبالتالي يسبب طفحًا جلديًا، بالإضافة إلى الشعور الشديد في الهرش.

- إصابة السيدات الحوامل بالركود الصفراوي في الحمل، الذي يعتبر من أعراضه الأولى هي الحكة الشديدة في كل مكان في جسمهن وخاصة باطن القدم، وكف اليدين، ومن الممكن أن تتفاقم أعراضه، حيث يعتبر من أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن تحدث خلال فترة الحمل.

علاج حكة الحمل

ونصحت الدكتورة سارة سعيد السيدات الحوامل باتباع مجموعة من النصائح لتجنب حدوث الحكة خلال الحمل، على المحور التالي:

- مراجعة الطبيب المتخصص الذي يتابع حالتك، لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.

- المحافظة على التنظيف المستمر للجسم، والبشرة مع الحرص على عدم استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية.

- الحرص على ارتداء الملابس الواسعة المصنوعة من الخامات الناعمة، والتي تحد من تهيج البشرة.