أكلات اقتصادية 2022 في مصر.. فراخ بالنعناع ومكرونة بكبد الدجاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير من الناس عن أكلات اقتصادية 2022 في مصر أي تكون موفرة وتتناسب مع الراتب الشهري، وميزانية البيت الكبيرة بين فاتورة الكهرباء والغاز والمتطلبات اليومية، وكون الطعام من أكثر الأمور اهتماما لدى الجميع، ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى معرفة الأكل الذي لا يحتاج تكلفة كبيرة لشرائه أو عمله طوال العام.

أكلات اقتصادية 2022 في مصر

وترصد «هن»، في السطور التالية، أكثر أكلات اقتصادية 2022 في مصر من قبل الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على «اد يد الإيد» المذاع على شاشة سي بي سي سفرة.

مكرونة بالخضار

مقادير مكرونة بالخضار

نصف كيلو مكرونة

1 حبة بصل

1 حبة كوسة

1 حبة جزر

1 حبة بطاطس

2 ملعقة زيت

3 ملاعق صلصة طماطم

ملح وفلفل

طريقة عمل مكرونة بالخضار

- سلق المكرونة.

- بشر الخضروات.

- تشويح البصل في الزيت.

- إضافة الخضروات إلى البصل، مع الاستمرار في التقليب ثم وضع الصلصة.

- بعد ذلك يتم وضع المكرونة المسلوقة على الخليط.

أرز بالباذنجان واللحم المفروم

مقادير أرز بالباذنجان واللحم المفروم

3 أكواب أرز

1 كيلو باذنجان

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مبشورة

3 ملاعق طحينة

2 ملعقة خل

2 حبة طماطم مبشورة

2 حبة فلفل أخضر

زيت

طريقة عمل أرز بالباذنجان واللحم المفروم

- عمل الأرز الأبيض.

- بعد ذلك شوي الباذنجان وعصجي اللحمة المفرومة بإضافة البصل والفلفل.

- هرس الباذنجان والطحينة والخل والتوابل.

- وضع طبقة من الأرز وبعد ذلك طبقة من الباذنجان ثم اللحم المفروم، حينها يمكن تقديمه.

كوسة باللحمة المفرومة

مقادير كوسة باللحمة المفرومة

نصف كيلو كوسة

ربع كيلو لحم مفروم

1 بصل مبشور

4 فص ثوم

4 ثمرة طماطم متوسطة

ملح وفلفل

طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة المفرومة

- في البداية عصجي اللحم المفروم مع إضافة التتبيلة الخاصة به.

- بعد ذلك وضع نصف من كمية الكوسة بطاجن وفوقها اللحمة المفرومة ثم وضع النصف الآخر من الكوسة.

- ثم رص شرائح من الطماطم على وجه الكوسة.

- يتم وضع الطاجن في الفرن حتى النضج.

مكرونة بكبد الدجاج

مقادير مكرونة بكبد الدجاج

مكرونة مسلوقة

كبد دجاج

بصل

ثوم

عصير

طماطم

صلصة طماطم

فلفل أخضر رومي

دبس رمان

سماق

زنجبيل بودرة

بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل مكرونة بكبد الفراخ

- في البداية تشويح البصل والثوم في الزيت على النار.

- بعد ذلك إضافة الملح والفلفل الأسود.

- ثم إضافة كبد الدجاج والسماق والقرفة والزتجبيل والملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب حتى يتم النضج.

- وبعد ذلك إضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم ثم الفلفل الأخضر الرومي ويتم تركهم على النار حتى يتسبك.

- المرحلة التالية إضافة دبس الرمان مع الاستمرار في التقليب.

- في النهاية يتم إضافة خليط الكبدة إلى المكرونة ثم التزيين بالبقدونس.

دجاج بالنعناع

مقادير دجاج بالنعناع

2 قطعة دجاج

2 علبة زبادي

نعناع

زيت

ملح وفلفل

طريقة عمل دجاج بالنعناع

- غسل الدجاج جيدا وبعد ذلك تتبيلها بإضافة الزبادي والنعناع والفلفل والتوابل.

- وضع هذه المكونات في صينية على النار وبعد ذلك وضعها في الفرن حتى تنضج، حينها تكون جاهزة للتقديم.