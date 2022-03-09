أكلات موفرة لمصروف البيت.. منها البفتيك الكداب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت دائما عن أكلات موفرة لمصروف البيت، حتى تستطيع الأسرة استكمال الشهر بالميزانية المحددة في ظل ارتفاع أسعار عددا من الأطعمة مثل اللحوم والدجاج والبيض وغيرها، ما يجعلها تبحث عن طرق جديدة ومختلفة يحبها الزوج والأبناء، وكذلك تكون غير مكلفة ماديا، وهو ما ترصده «هن» في السطور التالية.

أكلات موفرة لمصروف البيت

وفيما يلي، أكلات موفرة لمصروف البيت، وفقا لوصفات الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على شاشة سي بي سي سفرة.

مقادير وطريقة شوربة عدس بالأرز

عدس أصفر

بصلة

4 فصوص ثوم

جزر

طماطم

بطاطس

سمنة

كمون ناعم

خبز بلدي محمر

2 ملعقة أرز كبيرة

ملح – فلفل

- سلق البطاطس والعدس والطماطم والبصل والثوم والجزر، داخل وعاء من الماء المغلي.

- سلق الأرز في وعاء منفصل.

- ضرب مكونات العدس في الخلاط حتى تصبح مثل الشوربة وبعد ذلك وضعها على الأرز المسلوق الذي يكون يحتوي على قليل من ماء السلق ويتم التقليب مع إضافة الملح والفلفل والكمون، ثم تركها على النار حتى الغليان.

- يتم عمل التقلية من خلال تحمير بصلة مبشورة في الزيت، وإضافة الملح مع استمرار التقليب لحين تحولها إلى اللون البني ثم إضافة القليل منها على الشوربة وبعد ذلك تُسكب الشوربة في الأطباق الخاصة مع وضع البصل المحمر وتقدم مع الخبز المحمر.

مقادير وطريقة عمل برجر لحم بالأرز

أرز أبيض مطبوخ أو كوب أرز مسلوق

ربع أو نصف كيلو لحمة مفرومة

ثوم بودر

بهارات

بصل مبشور

بيضة

بقسماط ناعم

ملح – فلفل أسود

زيت

بقدونس مع التقديم

بطاطس محمرة

طريقة عمل برجر لحم بالأرز

- في البداية يتم خلط اللحم المفروم مع المكونات من الأرز والبصل والبهارات والبيضة والبقسماط الناعم والملح والفلفل والبقدونس.

- تُضرب المكونات جيدا داخل محضر الطعام.

- بعد ذلك يُقسم الخليط على شكل قطع دائرية مستوية من خلال استعمال كيس بلاستيك وتترك في الثلاجة قليلا.

- من الممكن تخزينها داخل الفريزر لوقت لاحق أو تخرج من الثلاجة وتحمر في الزيت على نار هادئة.

- ويمكن أيضا عملها في الفرن من خلال وضعها في صينية مدهونة زيت في درجة حرارة متوسطة.

- تقدم بعد ذلك مع بطاطس محمرة.

طريقة عمل البفتيك الكداب

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصل مبشور

نصف كوب بقسماط

2 بيضة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بودرة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

ملح

فلفل أسود

دقيق للتغليف

بقسماط للتغليف

زيت للقلي

طريقة عمل بفتيك كداب باللحمة المفرومة

- يتم خلط اللحمة المفرومة مع المكونات الأخرى من البصل والبابريكا والبقسماط والبيضة والملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والبصل والثوم البودرة.

- بعد ذلك تشكيل الخليط على شكل أقراص ويقلب بالدقيق ثم بالبيضة مع إضافة الملح والفلفل وبالآخر البقسماط.

- نضع البفتيك الكداب للقلي في الزيت.

طريقة البانيه الكداب

بطاطس مسلوقة

حمص مسلوق

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

بودرة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

جبنة رومى

زيت للقلى

جبنة موتزاريلا

دقيق

بقسماط

- يتم خلط البطاطس والحمص والبصل والملح والفلفل وبودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا في الكبة.

- بعد ذلك تشكيل الخليط على شكل البانيه.

- ثم نضع البانيه في البيض وبعد ذلك الدقيق.

- وبعد ذلك أيضا يوضع بالبقسماط والجبن ويُقلى داخل زيت غزير.