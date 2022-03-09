الامارات | وفاة الأميركي صاحب عملية زرع قلب الخنزير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميركي صاحب عملية زرع قلب الخنزير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الطبي بجامعة ميريلاند وفاة ديفيد بينيت المريض البالغ من العمر 57 عاما المصاب بأمراض قلب مزمنة، والذي دخل التاريخ باعتباره أول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا.

وتوفي بينيت، الذي أجريت له عملية الزرع في السابع من يناير الماضي، بعد ظهر أمس الثلاثاء في المركز.

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