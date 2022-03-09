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الامارات | الكشف عن سبب الصوت المدوي في القاهرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب الصوت المدوي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث زلزال صباح اليوم، قائلا إن هذا غير صحيح ولم يتم حدوث زلازل.

أضاف بحسب بيان نشرته صحيفة "اليوم السابع" أن ما رصده نتيجة أعمال إنشاءات للقطار السريع شرق القاهرة ترتب عليه خروج الطاقة، واستنفاذها فى الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت في زيادة الإحساس بها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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