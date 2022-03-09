منها تحسين الصحة الجنسية.. فاكهة مجففة لها 10 فوائد مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُعرف التين المجفف بثمار الجنة، وهو مصدر طبيعي للبروتين والفوسفور والجلوكوز والكالسيوم، وله العديد من الفوائد المحتملة، فهو غني بفيتاميني A و C ، وهو أيضًا مصدر رائع لفيتامين D وفيتامين B الضروري لعظامنا وبشرتنا.

وهناك بعض الفوائد الشائعة للتين المجفف، التي نوردها لكم وفقا لما أورد موقع "htv".

1. لعلاج حب الشباب والعيوب

يساعد في علاج البثور الصغيرة والبثور، ضعي التين المهروس على وجهك واتركيه يجف لمدة 15-20 دقيقة.

يساعد ذلك على تجفيف البثور وعدم ترك ندبة خلفها، ويُستخدم أيضًا لأغراض التجميل عند مزجه بالحليب، كما أنه يساعد على إزالة الشوائب والبقع.

أيضا يساعد وضع معجون التين على الوجه على شد المسام والتحكم في إفراز الدهون الزائدة، مع الحفاظ على مسام الجلد غير مسدودة.

2. لعلاج الإمساك

هو ملين طبيعي يساعد على منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

انقع 2-3 تين مجفف في الماء واتركه طوال الليل، تناولها في الصباح وافعل ذلك يوميًا لمدة شهر، كل صباح لتخفيف الإمساك.

3. لمرض القلب وحصوات الكلى

التين المجفف غني بمضادات الأكسدة، مثل الطماطم، أيضا غني بفيتاميني "هـ" و"ج"، وبالتالي فهو يعمل كمضاد للأكسدة في أجسامنا.

وأظهرت إحدى الدراسات أن التين المجفف يحتوي على جودة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حيويًا في القضاء على الجذور الحرة، مع الوقاية من أمراض القلب وحصى الكلى .

اسلقي 6 حبات تين في كوب ماء. تستهلك هذا يوميا لمدة تصل إلى شهر.

4. لتقوية العظام

يحتوي التين المجفف على الفوسفور وفيتامين د والكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، ويمنحك 3 في المائة من الكالسيوم من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.

تناوله لتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، ومنع ترقق العظام وفقدان الكالسيوم من جسمك.

5. لسرطان الثدي

انتشر سرطان الثدي مؤخرًا لدى النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث. والتين المجفف غني بالألياف، وبالتالي يساعد على الوقاية من سرطان الثدي ومفيد للنساء من جميع الأعمار.

يمكن أن يساعد تناوله بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

6. يعزز فقدان الوزن

يساعد محتوى الألياف في التين المجفف على إنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

لكن لا تطرف. قد يؤدي استهلاك أكثر من الموصى به إلى زيادة الوزن، إذ تمنحك شريحة واحدة من التين المجفف 47 سعرة حرارية، وتحصل على 2 جرام من إجمالي الدهون لكل تين مجفف.

7. يحسن الصحة الجنسية

قد يساعد التين المجفف في تعزيز الخصوبة والصحة الإنجابية، فهو غنية بالمعادن مثل الزنك والمنغنيز والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحسين الصحة الجنسية.

علاوة على ذلك، يتم استخدامها أيضًا للتغلب على الضعف الجنسي، انقع 4-5 حبات من التين في الحليب طوال الليل وتناولها في الصباح.

8. يعالج ارتفاع ضغط الدم

التين المجفف هو أحد الأطعمة منخفضة الصوديوم، وبالتالي فهو غذاء مثالي لمنع آثار ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يساعد صنع التين كطعام مريح على استرخاء الأعصاب وإضفاء بعض الهدوء على يومك وراحة البال.

9. تهدئة التهاب الحلق

يمكن أن تساعد الطبيعة المهدئة للتين المجفف وعصيرها الطبيعي في تخفيف آلام الحلق. فهو مفيد جدًا في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي المختلفة مثل السعال الديكي ويقلل أيضًا من أعراض الربو.

اخلطي التين المجفف والعسل بالماء للتخلص من التهاب الحلق.

10. جيد لمرضى السكر

هو خيار وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري، إذ يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد على استقرار إفراز الأنسولين في الجسم والتحكم في مستويات السكر في الدم .

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