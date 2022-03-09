هذه التغييرات في حياتك تؤخر الشيخوخة بمقدار 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حياة طويلة وصحية مليئة بالحب والضحك والسعادة، لا يريد القلب أكثر من ذلك، إذا أتيحت لنا الفرصة، نود جميعًا إضافة المزيد من السنوات الصحية إلى حياتنا، في حين أنه من الصعب توقع المدة التي يمكن أن يعيشها المرء، يمكن بالتأكيد زيادة طول العمر عن طريق إجراء بعض التعديلات البسيطة في نمط الحياة.

وشاركت أخصائية التغذية الهندية، الدكتورة آمي شاه، بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الشخص على العيش لفترة أطول وتقليل الشيخوخة 10 سنوات، يمكن للجميع تضمين هذه التعديلات في روتين حياتهم، ولكنها مفيدة بشكل خاص لمن هم في العشرينات والثلاثينيات من عمرهم، إليك بعض الأشياء التي يمكنك فعلها لتعيش حياة أطول، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

أضف طعامًا مغذيا حقيقيًا إلى النظام الغذائي

توصي خبيرة التغذية بإضافة المزيد من الأطعمة المغذية إلى النظام الغذائي، إضافة أكثر من ثلاثة أنواع من الأطعمة - البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات - يوميًا إلى النظام الغذائي، هذه المجموعات الغذائية مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعد أعضاءك على العمل بشكل جيد، يمكن للمغذيات الموجودة في هذه المجموعات الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتزيد من طول العمر.

تقليل استهلاك اللحوم الحمراء

قلل من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، توصي الدكتورة آمي بالحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة إلى أقل من خمس حصص في الأسبوع.

اللحوم الحمراء مليئة بالكوليسترول والدهون غير الصحية، ولن يؤدي تناولها المفرط إلا إلى تمهيد الطريق لمشاكل القلب، من ناحية أخرى، يمكن أن تزيد اللحوم المصنعة من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمعدة

احصل على المزيد من ضوء الشمس

ضوء الشمس ليس فقط أكبر مصدر لفيتامين (د) ولكنه يساعد أيضًا في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، لكل هذه الأسباب، من المهم أن تظل في الشمس لبضع ساعات كل يوم.

نقص فيتامين د شائع جدا بين الناس، وهو عنصر غذائي مطلوب لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم والحفاظ على صحة العظام، يمكن أن يفيدك الجلوس في الشمس لمدة نصف ساعة من نواحٍ عديدة.

صيام 13 ساعة أو أكثر بين عشية وضحاها

حاول أن تصوم لمدة 13 ساعة أو أكثر بين عشية وضحاها.

يمنح الصيام بين عشية وضحاها فرصة لأعضائك للتركيز على عملية الشفاء بدلاً من الهضم، يساعد على التئام الأعضاء حتى تتمكن من العمل بشكل جيد، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وبالتالي يضيف سنوات إلى حياتك.

المشي 10000 خطوة في اليوم

الحفاظ على النشاط البدني أمر ضروري مثل تناول الطعام الصحي أو إجراء تعديلات أخرى على نمط حياتك، حتى إذا كنت لا تحب الصالة الرياضية أو غيرها من التدريبات المكثفة، فإن المشي 10000 خطوة يوميًا يمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على لياقتك ونشاطك، حاول المشي لما لا يقل عن 10000 خطوة يوميًا.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا