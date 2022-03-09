تخفيضات وعروض| جواكت وسويت شيرت.. اشتري 4 قطع بـ 600 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

بمناسبة انتهاء موسم الشتاء، تسعى العديد من النساء إلى استغلال فرصة التخفيضات والعروض المختلفة لشراء ما احتياجاتهن.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم وفقا لموقع "أمازون" تخفيضات هائلة على الملابس النسائي.

جاكيت نسائي من قطن طويل بغطاء للرأس مفتوح من الأمام، لونه كاشمير، بـ 129 جنيها.

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سويت شيرت نسائي لونه أسود، بـ 179 جنيها.

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فيست نسائي باللون الأزرق، بـ 160 جنيها.

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وشاح نسائي لونه بني، بـ 120 جنيها.

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