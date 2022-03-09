كورونا اليوم: بشرى بشأن لقاحي فايزر" و"موديرنا.. ولهذا السبب لم يصاب البعض بالفيروس حتي الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

لماذا لا يصاب البعض حتى الآن بالفيروس

هناك الكثير منا لم يصابوا بفيروس كورونا رغم أنهم يعيشون في نفس البيئة، إذن ما الذي يجعل هؤلاء الأشخاص لا يعانون من فيروس كورونا المعدي على الرغم من تعرضهم له؟، هؤلاء الأفراد لا ينقذون أنفسهم من الهجوم الفيروسي فحسب، بل يساعدون أيضًا في الحد من انتقال الفيروس.

ما الذي يفسر عدم إصابتهم؟

قالت دراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن إن هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الذاكرة في جهاز المناعة، تم تطويرها من فيروسات كورونا الباردة الشائعة، وهؤلاء الأشخاص يظهرون مناعة ضد الفيروس التاجي الحالي الذي يسبب COVID، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.

دراسة جديدة تربط عدوى فيروس كورونا الخفيفة بحدوث تغيرات في الدماغ

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين عانوا حتّى من حالة خفيفة من "كوفيد-19" يمكن أن يكونوا قد سارعوا في التسبب بشيخوخة الدماغ، وحدوث تغيرات أخرى عليه، ويُعتقد أن الدراسة، التي نُشرت الإثنين في مجلة "Nature"، هي الأكبر من نوعها، حيث وجدت أن أدمغة أولئك الذين أُصيبوا بـ"كوفيد-19" عانت من فقدان أكبر للمادة الرمادية، والتشوهات في أنسجة المخ، وذلك مقارنةً بأولئك الذين لم يُصابوا بالفيروس، وفقا لشبكة سي ان ان.

دراسة أمريكية تثبت أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لا علاقة لهما بحالات الوفاة بعد التطعيم

خلصت دراسة علمية عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا في الولايات المتحدة إلى عدم وجود صلة بين اللقاحات وعدد الوفيات المبلغ عنها بعد التطعيم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 92 في المئة من الآثار الجانبية المبلغ عنها بعد الحصول على لقاحي "فايزر" و"موديرنا" كانت خفيفة، وكان قد أُبلغ عن وفاة نحو 4500 شخص بعد حصولهم على اللقاح في الولايات المتحدة حتى يونيو 2021ـ بيد أنه لم يُكشف بعد عن أنماط غير عادية في البيانات، على نحو يشير إلى وجود صلة باللقاح ذاته، وفقا لسي ان ان.