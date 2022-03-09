رغم ظهور أكثر من متحور: لماذا لا يصاب البعض منا بـ كورونا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك بعض الأشخاص لم يصابوا بفيروس كورونا رغم أنهم يعيشون في نفس البيئة، إذن ما الذي يجعل هؤلاء الأشخاص لا يعانون من فيروس كورونا المعدي على الرغم من تعرضهم له؟، هؤلاء الأفراد لا ينقذون أنفسهم من الهجوم الفيروسي فحسب، بل يساعدون أيضًا في الحد من انتقال الفيروس.

من هم الأشخاص غير المصابين بـ COVID؟

هؤلاء هم أولئك الذين حالفهم الحظ حتى هذه اللحظة بعدم إصابتهم بالفيروس التاجي الذي أصاب حتى الآن 440807756 شخصًا حول العالم.

للحد من مخاطر فيروس كورونا، تفرض الحكومات في جميع أنحاء العالم عمليات إغلاق على المستويات المحلية، في هذين العامين، قام الناس بتكييف أنفسهم للابتعاد عن الفيروس من خلال إبقاء أنفسهم في الداخل والعمل من المنزل وتقليل السفر، لكن هناك قسم من الناس بيننا، على الرغم من العيش في نفس البيئة حيث تعرض الآخرون للفيروس، إلا أنهم لم يصابوا بالعدوى، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.

ما الذي يفسر عدم إصابتهم؟

قالت دراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن إن هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الذاكرة في جهاز المناعة، تم تطويرها من فيروسات كورونا الباردة الشائعة، وهؤلاء الأشخاص يظهرون مناعة ضد الفيروس التاجي الحالي الذي يسبب COVID.

قال الدكتور ريا كوندو، المؤلف الأول للدراسة: "وجدنا أن المستويات العالية من الخلايا التائية الموجودة مسبقًا، والتي أنشأها الجسم عند الإصابة بفيروسات كورونا البشرية الأخرى مثل نزلات البرد ، يمكن أن تحمي من عدوى كورونا".

هناك عدد من فيروسات كورونا، يرتبط الكثير منها بنزلات البرد، وفقًا للدراسة، على الرغم من أن جميع فيروسات كورونا تتصرف بشكل مختلف، إلا أن هناك خصائص معينة تتشابه فيها مع بعضها البعض، قد يكون بسبب هذا التشابه تكون الخلايا المناعية قادرة على التعرف عليهم ومحاربة الفيروس بمجرد تعرض الجسم له وهذا هو سبب عدم إصابة الفرد بـ COVID.

أشخاص غير مصابين بكوفيد مقابل أشخاص بدون أعراض

نعلم جميعًا أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض مسؤولون بنفس القدر عن انتقال الفيروس تمامًا مثل الأفراد المصابين.

الأشخاص الذين لا يعانون من كوفيد هم أولئك الذين ليس لديهم العدوى أو الفيروس بداخلهم، هؤلاء الأفراد لديهم جهاز مناعة وهو وسيلة وقاية للغاية من الفيروس، نظرًا لعدم وجود الفيروس بداخلهم، فمن المحتمل أنهم لا ينشرون المرض.

ماذا تقول الجينات

تلعب العوامل الوراثية دورًا في تحديد مدى تعرض الفرد لـ كوفيد لقد وجدت الدراسات أن العلاقة بين الجينات والجهاز المناعي وعدوى COVID-19 مهمة أيضًا لفهمها.

قال الباحثون إن سلوك مستضدات كريات الدم البيضاء البشرية يحدد استجابة الفرد لـ COVID. الجينات الرئيسية التي تتحكم في الاستجابة المناعية تسمى مستضد كريات الدم البيضاء البشرية أو جينات HLA. إنها مهمة لتحديد استجابتك عند مواجهة SARS-CoV-2. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يحملون الجينHLA-DRB1 1302 هم أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بأعراض العدوى،

هل من الضروري أن يتم تطعيم هؤلاء الناس؟

لو كنت محظوظًا حتى هذه اللحظة، يمكن استبعاد إمكانية البقاء خالي من الفيروس في المستقبل في ضوء المتغيرات الناشئة والموجات المعدية الجديدة.

حتى الآن، يعد التطعيم هو الدرع الأكثر فاعلية ضد الفيروس، من أجل الحماية من الفيروسات، يحتاج المرء بالتأكيد إلى التطعيم، لا يقتصر الأمر على التطعيم فحسب، بل يجب أيضًا الحصول على جرعة وقائية أو جرعات معززة في الوقت المناسب.

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