سر لياقة الفنانة صفاء أبو السعود في يوم المرأة المصرية.. «إزاي تبقي زيها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الفنانة صفاء أبو السعود أمس، في احتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعراض أغنية «بنتي يا بنوتة إنتي البطلة في الحدوتة»، وهي تتمتع بروح وحيوية لفتاة في العشرينات من عمرها رغم تجاوزها الـ70 عامًا، إذ فاجئت الجمهور بطاقة كبيرة وأعادت ذكريات الثمانينات والتسعينات ومشاركتها مع الأطفال.

لياقة صفاء أبو السعود البدنية البالغة من العمر 72 عامًا، والتي ظهرت بكل وضوح في استعراض أمس، باحتفالية يوم المرأة المصرية، جعلت الكثير من الناس يتساءلون عن كيفية التمتع بصحة جيدة والوصول إلى لياقة بدنية خاصة عند كبر سنهم؟، وهو ما أجاب عليه المدرب الرياضي محمد عبدالله عبر «هن».

مدرب رياضي يكشف سر لياقة الفنانة صفاء أبو السعود

وشرح «عبدالله» أن هذه اللياقة البدنية التي يتمتع بها المشاهير مثل صفاء أبو السعود أو شريهان وغيرهما، لا يصل إليها الإنسان بدون ممارسة الرياضة على مدار حياته: «لازم الواحد يكون بيتمرن رياضة سواء لعبة معينة مثل السباحة أو في الجيم».

وذكر المدرب الرياضي، أنه كي يعيش الشخص بلياقة بدنية جديدة، فيجب أن يغير من أسلوب حياته، على سبيل المثال، يمارس الرياضة 3 أيام على الأقل في الأسبوع مع تناول نظام غذائي صحي، والمشي أسبوعيا على الأقل لمدة ساعتين ونصف: «عشان تفضل صحي ورياضي لازم ده يتعمل».

أغنية بنتي يا بنوتة

وأغنية «بنتي يا بنوتة» التي قدمتها صفاء أبو السعود، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت، ميكس وماستر هاني محروس.

وتناقش الأغنية التي قدمتها الفنانة صفاء أبو السعود وسط سعادة كبيرة من الجمهور، أهمية ممارسة الفتيات للرياضة ومشاكل الزواج بسن مبكر.