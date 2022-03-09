بديل اللحوم والدجاج.. تعرف على مصادر أخرى للبروتين لترشيد الاستهلاك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون عن بديل اللحوم والدجاج سواء بسبب ارتفاع أسعارها كل فترة أو من أجل التوفير أو كنوع من التغيير على حسب كل شخص ورغبته، وكونها من البروتيات الأساسية، التي تمد الجسم بعناصر غذائية هامة، وبالتالي يحاولون الوصول لبدائل تعطيهم نفس القيمة ولكن بأطعمة أخرى يمكن تناولها يوميا.

وذكرت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لـ «هن»، أنها تنصح بترشيد الاستهلاك نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والدجاج بشكل عام، واستبدالها بأطعمة أخرى: «كفاية اللحوم الحمراء مرة أو مرتين كل 10 أيام، ولما أجي اشتري لازم يبقى على أد الاحتياجات بتاعتي بكميات قليلة وأثناء الطهي يكون على حسب عدد أفراد الأسرة»

ما هي بدائل اللحوم والدجاج؟

وشرحت خبيرة التغذية أن بديل اللحوم والدجاج، بينها البقوليات كونها من المصادر النباتية التي وصفتها بـ «الهائلة» للبروتين النباتي: «ولما ناخد الحبوب مع البقول بتعتبر بروتين كامل زي لما بناكل الفاصولياء البيضاء أو اللوبيا مع الرز، بتعتبر بروتين كامل».

وتعتبر وجبة الكشري المصري بروتين كامل، إذ أنه ينقصها فقط لتكون وجبة غذائية متكاملة الفيتامينات والأملاح المعدنية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال تناول طبق من السلطة أو ثمرة فاكهة.

خبيرة تغذية: البيض بديل هايل للحوم والدجاج

كما أن البيض يعد من أبرز بدائل اللحوم والدجاج، حيث وصفته خبيرة التغذية بأنه بروتين مثالي قائلة: «يعني لما يتم مقارنة جودة أي نوع من أنواع البروتين في أي مصدر غذائي بيقارنوا بالبيض، لأنه من البروتينات المثالية المتكاملة الأحماض الأمينية اللي مهم جدا لبناء الجسم وتقوية الذاكرة».

وتابعت «مروة»، أنه يمكن إضافة البيض مع الكثير من الأكلات مثل العجة المصرية أو كأصناف بيض بالخضار أو يمكن تناوله مع المكرونة أو السلطة: «ممكن برده نرفع القيمة الغذائية للبقول بأننا ندعمها لبروتين حيواني زي مثلا الفول لما نحطله البيض».

وهناك مصادر أخرى كثيرة من الأطعمة التي يمكن أن يدعم الشخص بها أكله، بحسب قول خبيرة التغذية مثل العدس بجبة كبديل للمكرونات والجلاش.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم

وحذرت الدكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية عبر «هن»، من الإفراط في تناول اللحمة ويُكتفى بمرتين أسبوعيا فقط، كما يجب التنويع في مصادر البروتينات الأخرى مثل السمك والدجاج.

كما أن اللحوم تحتوي على دهون كثيرة ما يتسبب في مشاكل صحية مثل السمنة وعسر الهضم، كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية لذا يجب تناول اللحوم قليلة الدسم، لأنها تحتوي على دهون عالية للغاية وخاصة اللحوم الضاني، بحسب استشاري التغذية العلاجية.

ونصحت «ليندا» أصحاب مرضى الكلى والضغط والقلب والمعدة، باتخاذ الحذر والتقليل من تناول اللحوم حيث إن الإفراط في تناولها بالنسبة لهم تسبب تعب الكلى ومرض النقرس وارتفاع الأملاح وضغط الدم وتصلب الشرايين.