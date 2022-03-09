بعد حديث عمرو أديب.. ما هو البيض الأورجانيك والفرق بينه وبين العادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار حديث الإعلامي عمرو أديب، عن البيض الأورجانيك، عديد التساؤلات حول الفارق بين هذا النوع والبيض العادي.

وقال عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية، مساء أمس الإثنين، على قناة إم بي سي مصر: "بقالي يومين تلاتة بحاول أشوف الغلاء العالمي، العالم ده بيعمل إيه؟ هو مواطن زيه زيك عنده غلاء في الغاز. هناك الناس لأن معندهاش اعتمادية أوي على الدولة فاهمين أن السوق كده كده هيتحرك، ده مش وقت بيض أورجانيك، ماله البيض العادي، كله بالبسطرمة بيبقى حلو مش لازم تشتري المنتج الغالي ما دام الأرخص منه نفس الجودة".

وفي إطار ذلك، يستعرض الخليج 365 الفارق بين البيض الأورجانيك والبيض العادي، وفقا لموقع thespruceeats.

- البيض الأورجانيك

تنتجه الدجاجة التي تتغذى على أطعمة لا تتضمن أي مواد كيميائية، أو تم علاجها بأي من الأدوية والعقاقير، مما يجعله أغنى بالمغذيات، كما أن لون صفاره أفتح من البيض العادي.

الدجاجة التي تنتج بيض أورجانيك، تتغذى على أعلاف طبيعية 100% (لا تحتوي على أي إضافات حيوانية "مسحوق دم ومسحوق عظم").

- البيض العادي

تنتجه الدجاجة التي تتغذى على أغذية طبيعية ويكون لون صفاره مائل إلى الأرجواني.

- لماذا البيض الأورجانيبك أكثر فائدة من البيض العادي؟

البيض العضوي يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، أكثر من البيض العادي.

البيض العضوي أغنى بالفيتامين أ وفيتامين د وفيتامين E ، أكثر من البيض العادي.

البيض العضوي أفضل من البيض العادي من الناحية الغذائية.

يمكن الاكتفاء بالبيض العضوي كمصدر منخفض من البروتين لحمية البروتين منخفض السعرات.

أماكن زراعة البيض الأورجانيك في مصر

هناك مزارع كبيرة تنتج البيض الأورجانيك أبرزها مزرعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وفقا لدكتور مجدي حسن، رئيس قسم الدواجن، بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، في تصريحه لمصراوي.

أسعار طبق البيض الأورجانيك والعادي وفقا لسعر السوق

سعر طبق البيض الأورجانيك يزيد 50 % عن سعر طبق البيض العادي.

سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة تخرج من المزارع بسعر يتراوح بين 50-52 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها، وهو نفس سعر كرتونة البيض الأحمر.

سعر البيض البلدي 65 جنية للكرتونة التي تحتوي على 30.

سعر 10 بيضات من البيض الأبيض الأورجانيك 32.50 جنيها.

سعر 10 بيضات من البيض الأحمر الأورجانيك 33.50 جنيها.

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