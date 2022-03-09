في يوم المرأة العالمي.. خصومات تصل لـ50% على منتجات أبل والملابس والمكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

تحتفل النساء بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، ويعتبر المكياج والملابس والهواتف من الأشياء التي تحرص كثير من النساء على شرائها.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم خصومات المكياج والملابس والهواتف من موقع "أمازون".



-مجموعة من 12 قطعة من فرش المكياج الاحترافية مع علب معدنية، بـ 32 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

-باليت مايت سينما وهايلايتر وظلال العيون، بـ 150 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

قلم شفاه أحمر من سيبال، لونه روز، بـ 76 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

- كريم أساس فيت مي خافي للمسامات من ميبيلين نيويورك، 30 مل، درجة 115، بـ 119 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

- قميص شتوي بتصميم قصير من الأمام وطويل من الخلف بحواف مكشكشة، لونه برتقالي وأسود، بـ 149 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

- سويت شيرت قصير، لونه رصاصي، بـ 189 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

- بلوفر دائري ثلاثي الألوان، لونه أسود وأبيض، بـ 169 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

- كارديجان 2 جيب لونه أصفر مسطردة، بـ 180 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

- شال بدون رباط مطرز بالزهور، لونه أسود، بـ 199 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

-ابل ايفون 11 مع تطبيق فيس تايم سعة 128 جيجا، 4 جيجا رام، لونه ارجواني، بـ ‎11,850 جنيها.

للشراء.. اضغط هنا

فرصة للشراء.. افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اشتري الآن بالتقسيط.. خصومات هائلة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية

موجود في أمازون.. تعرف على شكل ومميزات أغلي موبايل في مصر

فرصة للشراء.. 10 جواكيت بأقل من 200 جنيه على أمازون‎ (صور)

تبدأ من 50 جنيها.. خصومات تصل لـ 50% على الملابس في أمازون