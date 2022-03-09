انتبه.. عسر بلع الطعام ينذر بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ربما يجد شخص ما صعوبة في بلع الطعام بين الحين والآخر، ولكن تكرار الأمر قد يكون عارضا ينبه لمرض خطير.

ربما يكون العسر المتكرر مؤشراً من أعراض الإصابة بسرطان المريء، الذي يعد من بين الأمراض الأكثر فتكا بالمصابين، وفق بيانات الجمعية الأميركية للسرطان.

وأظهرت بيانات الجمعية الأميركية، بحسب موقع "بيست لايف"، إلى أن المرض الخبيث يودي بحياة نحو 16 ألف شخص كل سنة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الجمعية، أن 20 في المئة من المصابين بسرطان المريء، يستطيعون بلوغ متوسط حياة من 5 سنوات، لأن أغلبهم يفارقون الحياة مبكرا.