هذه أفضل الأكلات على الإفطار.. نتائج مبهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يشدد خبراء التعذية على أهمية الالتزام بوجبة صحية ولذيذة في الفطور، وعدم تجاهل هذه الوجبة لما لها من تأثير سلبي على الصحة.

ويؤكد الخبراء أن هناك نوعين من المواد الغذائية المليئة بالطاقة على هذه الوجبة، وهما: الجبن واللبن. فعلى سبيل المثال، الزبادي غني بالمواد الغذائية والبروتينات والكالسيوم الذي يبني العظام والبوتاسيوم الذي يوزان ضغط الدم.

ومن المهم، تلافي السكريات المضافة عن طريق شراء الزبادي العادي ، الذي لا يحتوي على سكريات مضافة، وقم بتغطيته بالفاكهة، وفق ما نقل "سكاي نيوز".

ويمكن تناول جبن القريش فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع.

وعلى صعيد الحبوب، لا يجب الإفراط بين الحبوب المعالجة أو تلك الخفيفة، وهناك الكثير من الخيارات المناسبة في هذا الإطار مثل التمور والزبيب والجوز وغيرها.

وترتبط الحبوب ذات التصنيف الأعلى في الحبوب الكاملة بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، ولها فائدة أخرى تتمثل في إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي.

وماذا عن البيض؟

أظهرت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن شعروا بالشبع والرضا بعد تناول فطور البيض مقارنةً بتناول الحبوب.

ويمكن تفادي الجوانب السلبية للبيض عبر إضافة الخضار الورقية الداكنة أو البندورة أو الفلفل أو البطاطا الحلوة لإعداد وجبة فطور صحية ولذيذة.