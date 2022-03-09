طريقة عمل العيش المصري في فرن البوتاجاز أو على الطاسة بأسهل الطرق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب الكثير من ربات البيوت في صنع كل ما له علاقة بالطعام داخل المنزل، ضمانا لجودته ومكوناته والكميات التي تناسب أسرهن حسب الرغبة، ومن أهم تلك الأطعمة العيش البلدي أو العيش بالردة، لذا نقدم طريقة عمل العيش المصري في فرن البوتاجاز أو على الطاسة.

طريقة عمل العيش المصري في فرن البوتاجاز

طريقة عمل العيش المصري في فرن البوتجاز سهلة وغير مكلفة، وتستطيع السيدات خبزه في البيت بأقل التكاليف وأقل مجهود يذكر، وليس عليهن سوى إحضار المقادير التالية:

3 كوب دقيق

نصف كوب ردة

رشة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة سكر

ماء للعجن

ردة للفرد

طريقة التحضير

من خلال عجان أو باستخدام كف اليد، نضع 3 أكواب دقيق وعليهم نصف كوب ردة ومعلقة صغيرة من الخميرة ورشة سكر ورشة ملح، ثم نقلبهم مع بعضهم بشكل جيد، ثم نضع الماء ونقلب الخليط مرة أخرى من أجل تحضير العجينة والقوام المطلوب.

نترك العجينة لتخمر، ثم نقطعها إلى كرات بالتساوي ويفضل أن تكون بأحجام متوسطة، وتفرد باستخدام النشابة على الردة الموضوعة فوق السطح المستخدم.

ويعد ذلك يوضع العجين في الفرن أو في طاسة على النار، وهناك طاسات مخصصة للخبز، وتقلب على الوجهين حتى تمام النضج.

طريقة عمل أخرى للعيش البلدي

هناك طريقة أخرى لتحضير العيش البلدي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي أيضًا، وتعتمد على المقادير الآتية:

1 ملعقة خميرة كبيرة

1 كوب دقيق أسمر

1 كوب دقيق شعير

1 كوب دقيق أبيض

سكر

ملح

ماء للعجن

نخلط كل المكونات الجافة باستخدام اليدين أو العجان، ثم نضيف الماء للحصول على قوام العجينة المطلوب، ثم نتركها حتى تخمر، والخطوة التالية هي تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة متساوية ثم يمكن أن تفرد على سطح مستوي، وبعد ذلك تسويتها في الفرن أو على الطاسة، مع تقليبها على الوجهين حتى يكتمل نضجها.

طريقة عمل العيش البلدي بطريقة سالي فؤاد

وقدمت الشيف، سالي فؤاد، طريقة ثالثة لعمل العيش المصري في فرن البوتاجاز، باستخدام المقادير التالية:

نصف كيلو دقيق

ملعقة خميرة

رشة ملح

ماء دافئ

ردة من أجل الفرد

طريقة التحضير

لا نستخدم كمية الدقيق كلها ولكن جزء منه يخلط مع الخميرة في العجانة ويضاف عليهما رشة الملح، ثم يضاف الماء الدافىء، ونستمر في العجن حتى نصل لقوام العجينة المطلوب.

بعد ذلك تُترك الخميرة حتى تُخمر وترتاح حوالي ربع ساعة، وبعدها يضاف عليها الكمية المتبقية من الدقيق وتُعجن مرة أخرى جيدا، حتى نصل بالعجينة إلى أن تكون ملساء.

تقطع العجينة كرات صغيرة، وبواسطة النشابة يتم فردها على الوجهين باستخدام الردة، ثم نضع العيش في فرن البوتجاز أو على طاسة ساخنة حتى يكتمل نضجه.