أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن.. عمرة أو خزنة أو دهب

القاهرة - سمر حسين - ماما

يبحث الأبناء أو الأحفاد على أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن، أي التي تناسب الجدة، خاصة أنها لا تخرج من المنزل كثيرا، لذا يحاولون الوصول لفكرة تتوافق مع عمرها وتحتاجها بشكل دائم أي يمكن استخدامها مباشرة، وتجعلها سعيدة عند تقديمها لها، تزامنا مع اقتراب عيد الأم الموافق 21 مارس 2022.

أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن

وترصد «هن»، في السطور التالية أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن، يمكن الاختيار منهم لجلب هدية مميزة لإعجاب الأم أو الجدة.

- يمكن شراء لها بيجامة للنوم تكون مناسبة لها، ويمكن الجلوس بها أمام المحيطين بها.

- من الممكن شراء مج أو أكواب زجاجية لتناول فيها مشروباتها بشكل يومي.

- ومن أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن، شراء أدوات الصلاة سواء سبحة مصنوعة من الخرز أو الكريستال أو الخشب أو أن تكون رقمية أي سهلة الاستخدام.

- من الممكن شراء لها أنواع من المكسرات المفضلة لديها مثل الفستق والكاجو وعين الجمل، أو يمكن الفواكه المجففة، أو أنواع الشوكولاتة التي تفضلها.

- يمكن شراء لكبار السن عطور أو كولونيا المفضة لديها، أو معطرات المنزل للرش منها في غرفتها.

- من الممكن شراء لها مصحف حجمه كبير يمكنها الرؤية به بوضوح.

- يمكن أيضا شراء تابلت لمتابعة الأخبار الجديدة، ومشاهدة الفيديوهات أو المسلسلات والأفلام للتسلية.

- ومن ضمن أفكار هدايا عيد الأم لكبار السن، شراء وسادات صحية للنوم عليها.

- يمكن شراء أيضا بعض من ديكورات المنزل مثل أباجورة تضعها بجوارها.

- من الممكن أيضا شراء مرآة تجميل كبيرة يمكن مسكها باليد.

- من الأفكار أيضا شراء زبدة كاكو أو مكياج بسيط مثل كحل.

- يمكن شراء طرحة أو بونيه أو تربون.

- من الممكن شراء حقيبة أو حذاء أو محفظة.

أفكار هدايا عيد الأم

- يمكن شراء ملابس متنوعة لها.

- من الممكن شراء أكسسورات للشعر ومنتجات للعناية به مثل شامبو وبلسم وزيوت وكريم.

- يمكن شراء غسول للوجه طبي، للحفاظ على بشرتها.

- من الممكن أيضا شراء منتجات صحية من الفيتامينات أو فرشاة أسنان ومعجون.

- يمكن شراء شال متميز.

- من الأفكار المتنوعة أيضا شراء لها راديو.

- من الممكن شراء هاتف ذكي حجم شاشته كبيرة.

- ويمكن أيضا شراء جهاز قياس الضغط في الدم والنبض للاطمئنان على صحتها بشكل دائم.

هدايا كبار السن

- من الممكن شراء لها بوكيه ورد وكارت معايدة مكتوب به كلمات الحب والامتنان.

- يمكن الخروج معها في نادي أو مطعم مميز وهادئ أو اصطحابها للسفر لأي مكان قريب.

- من الأفكار أيضا اصطحابها لقضاء ليلة في فندق.

- يمكن جلب لها أكثر الأطعمة المفضلة لديها.

- من الممكن شراء لها شمعة تحتوي على روائح أو البخور.

- يمكن شراء مشغولات يدوية.

- ومن الممكن شراء ميكروويف أو ترمس حراري لمساعدتها في عمل المشروبات الساخنة طوال الوقت.

- يمكن شراء أكسسورات من الدهب سواء حلق كبير أو سلسلة.

- من الممكن جعلها تسافر لأداء العمرة.

- شراء خزنة يمكن وضعها في خزانة الملابس للاحتفاظ بالأشياء الثمينة أو الأموال.

- وإذا كانت تعاني من صعوبة الحركة يمكن شراء لها ما يساعدها لذلك.