أفكار هدايا عيد الأم أقل من 100 جنيه.. مج حراري أو مبرد وملقاط

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يقع الأبناء الصغار في حيرة كبيرة لاختيار أفكار هدايا عيد الأم أقل من 100 جنيه، لأن مصروفهم لا يسمح بأكثر من ذلك، وهناك من يضطر لعدم جلب هدية بسبب أن أغلبية ما يمكن شرائه يكون مرتفع السعر، لذا ترصد «هن» في السطور التالية، عدد متنوع من الأفكار لا تتعدى المئة جنيهات.

أفكار هدايا عيد الأم أقل من 100 جنيه

- يمكن شراء مجموعة من الأكواب الزجاجية حيث إنها من أفكار هدايا عيد الأم أقل من 100 جنيه.

- ومن الممكن شراء مج مختلف يحمل صورة الأم أو عبارة مميزة لها.

- يمكن طباعة صورة عائلية ووضعها في إطار.

- ومن أفكار هدايا عيد الأم أقل من 100 جنيه، من الممكن شراء أكسسورات للهاتف الذكي الخاص بها.

- ومن الهدايا المميزة أيضا شراء أدوات الصلاة مثل الإسدال أو سبحة أو مصحف.

- يمكن شراء باقة زهور وتحتوي على شوكولاتة.

- من الممكن شراء أكسسوارات مثل سلسلة أو حلق أو خاتم.

- يمكن شراء طرحة أو شال بسيط.

- ومن ضمن أفكار هدايا عيد الأم أقل من 100 جنيه، يمكن شراء أباجورة صغيرة.

- ومن الممكن شراء مستحضرات للعناية بالشعر مثل زيوت طبيعية من العطار.

- يمكن عزومة الأم على حفلة سينما.

- مج حراري للحفاظ على المشروبات الساخنة.

- من الممكن شراء عدد من طلاء الأظافر.

- مجموعة أبر للمشغولات اليدوية.

- يمكن شراء مفرش لطاولة السفرة.

أفكار هدايا متنوعة أقل من 100 جنيه

- من الممكن شراء قطع منزلية أو للمطبخ مثل علب للثلاجة أو طقم مكاييل أو قطع قماش لمسك الأشياء الساخنة.

- يمكن شراء بعض الديكورات في المنزل مثل برواز.

- يمكن شراء وردة ووضع بها ال، 100 جنيه مع كارت معايدة مكتوب عليها عبارات تعبر عن الحب والامتنان.

- من الممكن شراء ألعاب يمكن ممارستها معها مثل الكوتشينة أو كونكت فور أو ليدو وغيره.

- يمكن شراء محفظة مميزة لها.

- ومن الممكن أيضا شراء محفظة صغيرة التي تحمل فيها العملات المعدنية.

- يمكن تبني قطة إذا كانت تحب الحيوانات الأليفة.

- ومن الممكن شراء لها سمكة ملونة.

- ويمكن شراء لها عصفورة.

- ومن الممكن شراء أيضا زهور لوضعها في البالكونة.

- يمكن شراء لها أكثر وجبة مفضلة لها، أو عملها في المنزل.

- ومن الممكن مساعدتها في مهام المنزل هذا اليوم، وجعلها لا تفعل أي شيء.

- يمكن تجميع أقاربها المفضلين لها، ومشاهدة سويا فيلم داخل المنزل.

- من الممكن شراء لها معطرات المنزل.

أفكار هدايا عيد الأم

- وإذا كان لديها سيارة من الممكن شراء لها أي أكسسوارت تضعها بالداخل.

- يمكن شراء أكسسوارات للشعر.

- من الممكن أيضا شراء أدوات بسيطة للمكياج مثل قطن لإزالته أو صابونة للبشرة.

- ومن الأفكار أقل من 100 جنيه أيضا، يمكن شراء ملقاط أو مبرد أو غيرهما من هذه المستلزمات.

- يمكن شراء شمعة التي تحتوي على روائح عطرية أو بخور أيضا بالروائح المميزة والتي تفضلها.

- من الممكن أيضا شراء كحل أو قلم لتحديد الشفاه وغيرهما من الأسعار أقل من 100 جنيه.