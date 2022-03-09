«جوا الحلة» وسيلة «إيمان» لتعليم المكفوفين الطبخ: «صوت العصافير السبب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إحدى المدن الإسبانية تعبر على إشارة المشاة ليجذب انتباهها صوت العصافير التي تسمعه دائما، لكنه مجهول المصدر، حتى اكتشفت أن هذا الصوت إلكتروني لتنبيه المكفوفين وحثهم على السير دون مساعدة أحد، تلك كانت الشرارة التي اشتعلت في عقلها لمساعدة المجتمع خاصة فئة المكفوفين في كيفية تعليم الطبخ، بعد أن دوَّنت سابقاً كتباً خاصة في الطبخ للمبصرين، ليكون أول تطبيق في مصر والوطن العربي لتعليم مهارات الطبخ للمكفوفين وضعاف البصر.

السبب وراء تطبيق «جوا الحلة»

بعد أن أطلقت بالاشتراك مع شقيقتها «إسراء» مدونة طبخ للمبصرين «جوا الحلة» وعملهما عليها ما يقرب من 6 أشهر من تصوير وطهي، فكرتا في عمل يفيد المجتمع أكثر من خلال الأكل، حينها دار في خلدها سؤال ماذا تستطيع أن تقدم، ليأتي في ذهنها صوت العصافير الإلكتروني لمساعدة المكفوفين في إسبانيا، قائلة: «قولت لأختي لقيت إيه اللي ممكن نعمله يفيد المجتمع وهو تعليم الطبخ للمكفوفين قالتلي انتي متأكدة أن دي فكرة ناجحة قولتلها لا بس إديني فرصة ابحث عنها» حسب ما روته الدكتورة إيمان الحسيني عضو هيئة تدريس سابق بكلية الآثار والإرشاد السياحي لـ«الوطن»

«كفيفة» أمريكية الأولى على المبصرين في مسابقة طهي

خلال بحثها عن الفكرة، جذب انتباهها مسابقة أمريكية للطبخ للمبصرين تضم 19 شيف بينهم «كفيفة» التي حصدت المركز الأول على المبصرين، روت: «أما شوفت فوز الكفيفة اتطنطت من الفرحة زي الأطفال يوم العيد اتأكدت أن الفكرة ناجحة وقابلة للتنفيذ وأن المكفوفين بيتفوقوا على المبصرين» حسب تعبير «إيمان»، بعد أن حصلت على حقوق ملكية التطبيق من وزارة الثقافة المصرية، «الوصفة المسموعة» مبادرة أطلقتها «إيمان» لتعليم مهارات الطهي للمكفوفين، وبعدها أصدرت أول كتاب طهي مطبوع بطريقة برايل لفاقدي البصر، لاقى تفاعل كبير في المجتمع خاصة فئة المكفوفين.

ساعة كاملة عاشتها «إيمان» فاقدة لبصرها حتى تصل لتفكير المكفوفين

«حوار في الظلام» تجربة إيمان بعد عمل استبيان على 150 «كفيفة»، أثبتوا أن برامج التلفزيون ترهقهم في تفسير المحتوى، قائلة «برامج التلفزيون بتتعامل زي بصي، شوفي، زي ما ظاهرة أمامكم وغيرها من المصطلحات التي تخاطب المبصرين» هكذا عبرت «إيمان»، لتخوض تجربة انضمامها لمكان مظلم لمدة ساعة كاملة لا تستعين بحاسة البصر بإرشاد أحد المكفوفين، ذلك دفعها للتفكير بعقلية الكفيف وعلى اعتمادها على حاسة اللمس والشم والتذوق.

الفوز بالمركز الأول بتطبيق «جوا الحلة» والحصول على دعم مادي

تطبيق «جوا الحلة» يخاطب فئة المكفوفين بـ«المسي، تذوقي، شمي وهكذا» قائم عليه حوالي 16 فرد بينهم 10 أفراد من المكفوفين، تقدمت «إيمان» لمسابقة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف الي ابتكار أفكار تكنولوجية رائدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة، وحصلت على المركز الأول بفكرة التطبيق وتمويل كامل لتطويره في فبراير الماضي.

رسالة «إيمان» للشباب

في نهاية حديثها قدمت رسالة للشباب «الاختلاف هو الميزة الموجودة في الشخص»، آمن الشقيقتان أن فاقدي البصر من حقهم أن يتمتعوا بحياة سوية واستقلالية كاملة، قاما بتطوير فكرتهما لتطبيق للتليفون المحمول ليساعد فاقدي البصر في الاعتماد علي أنفسهم في الطهي.