الامارات | مطعم كوجاكي يقدم قائمة جديدة من الأطباق الكورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم كوجاكي يقدم قائمة جديدة من الأطباق الكورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «كوجاكي»، المطعم الكوري-الياباني الواقع في جناح الفرص في «إكسبو 2020 دبي»، عن أحدث قائمة طعام من أشهى الأطباق الكورية الأصيلة الجديدة،

وتشمل القائمة الجديدة أطباقاً مثالية للمشاركة مع مجموعة مختارة من المقبلات والأطباق الرئيسة، وخيارات البانشان والحلويات الكورية اللذيذة، والتي ستناسب جميع الأذواق. كما تضم القائمة أطباق الشواء الكورية مثل كو بول بالبصل والفطر وطبق قلبي فوا غرا من أضلاع اللحم، وطبق سمك القد على الطريقة الكورية الشهية.

وعند الختام، يقدّم المطعم خيارات مبتكرة من الحلويات مثل طبق بينغ سو اللذيذ مع قطع الثلج والفراولة الطازجة في وعاء الشوكولاتة والآيس كريم بالفراولة.

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