تنام وسدادات في أذنيك؟.. اعرف هذه العادة مفيدة أم ضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت تعيش بجوار جيران مشاغبين، أو لديك زوج يعاني من الشخير، فربما تكون قد فكرت في مجموعة متنوعة من الخيارات لمساعدتك في الحصول على نوم جيد ليلاً.

بينما يختار بعض الأشخاص تناول الحبوب المنومة، يلجأ آخرون إلى استخدام سدادات الأذن كحل نوم بسيط وفعال من حيث التكلفة، ولكن هل من الجيد حقًا أن تنام مع سدادات الأذن كل ليلة؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقع

لا يمكن التقليل من أهمية النوم السليم، إذ يساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم لديك، وتعزيز نظام المناعة لديك ، ومساعدة عقلك على التعافي من الإجهاد.

- إيجابيات وسلبيات النوم مع سدادات الأذن:

إن الاضطراب في نومك لا يشعرك بالراحة ويمكن أن يكون التعامل معه محبطًا للغاية، إذ توفر سدادات الأذن حلاً سهلاً وفعالاً من حيث التكلفة للحصول على نوم عميق.

وجدت دراسة نشرت عام 2014 في المجلة الإيرانية، أنه في حين أن الضوضاء كانت سببًا كبيرًا لاضطرابات النوم لدى مرضى وحدة العناية المركزة ، فإن استخدام سدادات الأذن أدى إلى تحسن كبير في جودة نوم المشاركين.

في حين أن سدادات الأذن قد تكون الحل الأمثل للنوم الهادئ، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة إذا قررت استخدامها، ووفقًا لـ Healthline ، فإن استخدام سدادات الأذن على مدى فترة طويلة من الزمن يتسبب في تراكم شمع الأذن، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالعدوى، إضافة إلى يؤدي إهمال تنظيفها أو استبدالها بانتظام إلى تراكم البكتيريا ما يعرضك أيضًا لخطر الإصابة.

في حين أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من سدادات الأذن في السوق، فإن النوع الأفضل والأكثر راحة للنوم هو تلك المصنوعة من الرغوة والشمع.

لا تتردد في استخدام سدادات الأذن كل ليلة ولكن لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، تأكد من تنظيفها بانتظام وإدخالها بأيدٍ نظيفة واستبدال حسب الحاجة.

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