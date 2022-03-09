شكل الجنين في الشهر السادس.. و9 نصائح للمحافظة على صحته

القاهرة - سمر حسين - ماما

شكل الجنين في الشهر السادس من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأمهات، إذ تحدث العديد من التغيرات على الجنين والتي تكون قريبة إلى الأمهات، نظرًا لأن الحمل من أكثر الأشياء الملموسة لدى السيدات، حيث إنه بمجرد علمهن بالحمل يملؤهن الشغف بمتابعة الجنين بين كل شهر وآخر، ومعرفة التطورات التي تحدث إليه، بالإضافة إلى مراحل تكوين جسمه.

الجنين في الشهر السادس

ومن بداية مرحلة الحمل حتى تكون شكل الجنين في الشهر السادس، تحدث تغيرات كثيرة على الطفل والأم وبالنسبة للطفل وتظهر على العيون، الوزن، شكل الجلد، ويكون الأسبوع الأول من الشهر السادس يكون الطفل أكبر حجمًا، طوله 28.9 سم، وزنه حوالي نصف كجم، قلب الطفل ينبض بشكل أقوى، إنتاج الكرات الحمراء يكون من النخاع العظمي بدلًا من الكبد عكس الشهور الأولى، كما يصبح سمع الطفل أفضل وبإمكانه التمييز بين الأصوات، وكذلك الطعام والفضلات تتحرك بشكل أبطأ في الأمعاء ما يسبب إمساكا لدى الأمهات.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالفتاح أخصائي النسا والولادة وجراحة المناظير عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن التغيرات التي تظهر على الأم في الشهر السادس من الحمل، تتمثل في زيادة بقع وتصبغات في الجسم، إفراز حليب من الثدي، وجود كلف في الوجه، لذا يلزم على السيدات الحوامل عدم الجلوس فترات طويلة في الشمس، كما يحدث زيادة في تعرق الجسم، بالإضافة إلى أن وجه الحامل يصبح أكثر احمرارًا.

وتابع أخصائي النسا والولادة التطورات التي تحدث إلى الجنين في الفترة الأخيرة من الشهر السادس وتتمثل فيما يلي:

- نمو شعر الجنين.

- جميع أعضاء الجسم اكتملت في النمو.

- يصبح بإمكانه التحكم في تحركات وجهه.

- تغير لون الجلد، إذ تبدأ الصبغة في الظهور.

- يتكون في الرئة أغصان لمساعدته على التنفس.

في الأسبوع الأخير من الشهر السادس

- يزداد معدل التنفس لدى الجنين.

- يتحكم في حركات العين.

- يصبح أكثر شعورًا باللمس.

- إذا كان المولود مذكرا، تبدأ الخصيتان في التساقط إلى كيس الصفن.

نصائح للحوامل

ونصح الدكتور أحمد عبدالفتاح الأمهات بمتابعة مجموعة من الإرشادات، للمحافظة على اكتمال حملهن وولادة جنين معافى، إذ يلزم اتباع ما يلي:

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، تحت استشارة الطبيب المتخصص.

- ممارسة الرياضة والنشاطات التي تهيئ الجسم على الاسترخاء.

- عدم تناول أدوية لأي مشكلات صحية تواجه المرأة الحامل إلا باستشارة الطبيب المتابع للحالة.

- الامتناع عن أداء المهام الشاقة، حيث تؤثر على صحة المرأة الحامل، ومن الممكن أن تسبب إجهاض الجنين.

- الامتناع عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على نسبة من المواد الكيميائية.

- تغير وضع الجسم من حين إلى آخر، وتجنب الاستمرار على وضع واحد لمدة طويلة، وذلك للمحافظة على تدفق الدم في الجسم.

- الامتناع عن تناول الأغذية الحارة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحمضيات، مع الحرص على تناول الفواكه والخضروات بشكل مستمر.

- عمل الفحوصات اللازمة من حين إلى آخر، والاطمئنان على صحة الجنين.

- المحافظة على اتباع نظام غذائي صحي.