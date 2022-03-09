طريقة عمل التشيز كيك البارد.. شهي ولذيذ: مش هتحتاجي تشتريه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الـ«تشيز كيك» البارد من الحلويات التي تبحث الأمهات وربات المنزل عن إيجادها؛ إذ تعتبر من أكثر الحلوى الغربية، انتشارا في المجتمع العربي، كما تعد من أفضل الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأطفال، فضلا على أنها من الأطعمة الشهية والمميزة بمذاقها، ويتعلق بها الكثير من الكبار أيضا باعتبارها من الحلوى الخفيفة على المعدة.

ويقدم «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل التشيز كيك البارد بخطوات سهلة وبسيطة، وفقا لخبيرة الطبخ «أميرة شنب»، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

المكونات

- 40 جرام من الزبدة السائحة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- جبنة كريمية.

- كريمة خفق.

- 100 جرام من السكر الناعم.

- بسكوت مطحون جيدًا.

طريقة التحضير

- اطحني البسكويت جيدًا، حتى يصبح ناعما ثم ضعيه في وعاء عميق مناسب لتحضير التشيز كيك، مع الحرص على الضغط على البسكويت بقوة، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- جهزي السكر، الفانيليا، الجبنة الكريمية واخلطيهم في طبق عميق حتى تتجانس المكونات جيدًا ويصبح خليطا ناعما، ثم ينقل إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات.

- جهزيه إلى التقديم.

طريقة أخرى لتحضير التشيز كيك

وهناك طريقة خرى للتحضير، وفقا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، عبر برنامج «على قد الإيد»، المذاع على فضائية «CBC» سفرة.

المكونات

- بسكويت مطحون جيدًا.

- زبدة.

- سكر أبيض ناعم.

- قشطة.

- فراولة للتزيين.

طريقة التحضير

- في إناء كبير، جهزي البسكوست واطحنيه جيدًا، مع إضافة الزبدة والتقليب حتى يتجانس الخليط معًا.

- ضيفي السكر إلى المكونات، القشطة، الزبادي.

- انقلي البسكويت إلى القالب المناسب لتحضير التشيز كيك.

- ضيفي الخليط المجهز إلى البسكويت.

- ضعي القوالب في الثلاجة لمدة تتراوح من 5 إلى 6 ساعات.

- يمكنك تزيينه بالفراولة.

- جهزيه إلى التقديم.

طريقة عمل تشيز كيك بارد بالبرتقال

المكونات

- 250 جرام من البسكويت المطحون.

- زبدة.

- علبة من الحليب المكثف.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- كريمة خفق.

- فانيليا.

- علبة جيلي برتقال.

- مربى للتزيين.

طريقة التحضير

- جهزي المكونات واخلطيها معًا جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

- أحضري الجيلي وضعيه في كوب من الماء الدافيء.

- اضربي جميع المكونات في الخلاط.

- ضعي البسكويت في قالب لتحضير التشيز كيك.

- ضعي بداخله طبقة من البسكويت المطحون.

- ضيفي الخليط المجهز، بالإضافة إلى الجيلي.

- ضعيه في الثلاجة لمدة تتراوح من 6 إلى 7 ساعات.

- يمكنك تزيينه بوضع المربي من أعلى أو قطع من الفواكه.

- جهزيه إلى التقديم.

عمل تشيز كيك بالفراولة

- ضعي البسكويت المطحون في وعاء، ثم ضيفي له ملعقتين من الزبدة السائحة.

- ضعي المكونات في قالب التشيز كيك في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

- في وعاء آخر، اضربي الحليب والكريمة، الجبنة، السكر معًا.

- ضيفي المكونات أعلى طبقى البسكويت.

- في قدر على النار، ضعي سكر، فراولة، ماء، ثم أضيفي كيس الجيلي.

- اتركيه ليبرد جانبًا.

- ضيفيه فوق البسكويت.

- ضعيه في الثلاجة لمدة 6 ساعات.

- جهزيه إلى التقديم.