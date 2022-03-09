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توقعات الأبراج وحظك اليوم 9-3-2022: مكافأة مالية لـ هولاء وتراكم ديون للحوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.

ماديا: عليك الحذر، مصروفاتك أزيد مما تدخر.

الثور

عاطفيا: برج الثور الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.

ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.

الجوزاء

عاطفيا: برج الجوزاء تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.

مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

السرطان

عاطفيا: عزيزي السرطان أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

الأسد

عاطفيا: برج الأسد ناقش ما يحيرك مع شريكك

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة

العذراء

عاطفيا: اليوم ليس يومك برج العذراء، شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب

مهنيا: قد يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.

ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير

الميزان

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم عزيزي برج الميزان

مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب، واستغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال

العقرب

عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

القوس

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل

ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية، ولكن هناك انفراجه قريبا

الجدي

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة

مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس المشي أو الركض

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك

الدلو

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد

الحوت

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.

مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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